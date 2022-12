Limburgse gemeenten het meest kwetsbaar voor ondermijning

Gemeenten in Zuid-Limburg lopen volgens onderzoek van RTL Nieuws de grootste kans om in de greep van georganiseerde misdaad te komen. De analyse maakt voor gemeenten inzichtelijk op welke gebieden ze kwetsbaar zijn voor ondermijning.

De gemeente Heerlen voert de ranglijst aan van de donderdag gepubliceerde Onderwereldkaart, op basis van een RTL-onderzoek van naar de kwetsbaarheden van gemeenten voor zogeheten ondermijnende criminaliteit. Buurgemeente Kerkrade staat op nummer 2, gevolgd door Rotterdam, Den Haag, Arnhem en Schiedam.

Heerlen

Heerlen blijkt op tal van gebieden kwetsbaar voor criminelen. Volgens RTL Nieuws telde de politie in de eerste tien maanden van dit jaar 131 zaken van drugshandel en 48 zaken van wapenhandel. Daarnaast is bijna 5 procent van de panden in de stad in bezit van een eigenaar met een strafblad.

Een op de vijftien jongeren in in Heerlen loopt een verhoogd risico om in de drugscriminaliteit te belanden. Een op de acht huishoudens kampt er met problematische schulden.

Onderwereldkaart

Het nieuwsprogramma publiceert de Onderwereldkaart voor het eerst. Het onderzoek helpt inwoners en bedrijven signalen te herkennen van bijvoorbeeld witwassen of andere invloeden van de onderwereld op de bovenwereld.

Sommige signalen voor ondermijning, zoals het aantal kwetsbare jongeren en de handel in wapens, worden meer gezien in steden. In kleinere gemeenten zijn drugsverdachten vaak familie van elkaar, toont het onderzoek aan.

Mijnsluiting

Burgemeester Roel Wever van Heerlen zegt in reactie niet verrast te zijn dat ‘zijn’ gemeente de lijst aanvoert. ‘We liggen hier aan de grens, die het criminelen mogelijk maakt om over en weer te gaan. En we hebben met grote sociale problematiek te maken, die nog steeds het gevolg is van de mijnsluiting. De derde generatie werklozen, dan krijg je dit soort moeilijkheden.’

Grote zorgen

Opvallend is het aantal Limburgse gemeenten in de top 10. Los van Heerlen en Kerkrade staat Sittard-Geleen op 7, Brunssum op 9 en Roermond op 10. De Limburgse gouverneur Emile Roemer zegt zich grote zorgen te maken. ‘Met 80.000 onbewaakte grensovergangen is het heel gemakkelijk om hier ondermijning te organiseren en ook heel vlot weer weg te zijn zonder gepakt te worden.

‘Er moet politie bij, de rechterlijke macht moet versterkt worden, de recherche moet versterkt worden. Anders kunnen we die problemen echt niet aanpakken. Dit kan Limburg niet alleen,’ zegt Roemer.