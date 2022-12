Communicatiemiddelen voor nieuwe vuurwerkregels

Om inwoners te informeren over de gewijzigde vuurwerkregels, hebben het Rijk en de VNG een communicatiecampagne opgetuigd. Voor gemeenten zijn er communicatiemiddelen beschikbaar om bekendheid te geven aan de regels.

Het kabinet stelde voor de afgelopen twee jaarwisselingen een vuurwerkverbod in, om de zorg tijdens en na de coronaperiode niet verder te belasten. Die maatregel zorgde vorig jaar na de aankondiging in verschillende plaatsen voor onrust.

Dit jaar is er geen sprake van een landelijk vuurwerkverbod, wel geldt in een beperkt aantal gemeenten een lokaal verbod. Dat is het geval in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Schiedam en Haarlem

Om de jaarwisseling veilig te houden, zijn de regels wél landelijk veranderd de afgelopen jaren. Een aantal soorten vuurwerk zijn daardoor ook dit jaar overal verboden, omdat ze eerder voor overlast, slachtoffers en schade zorgden.

‘Alleen de kurken’

Zo geldt onverkort het op 1 december 2020 ingevoerde verbod op F3-vuurwerk; zowel voor knalvuurwerk, vuurpijlen als singleshots voor consumenten. Om mensen over de landelijke kaders te informeren en te stimuleren de regels na te leven, is de communicatiecampagne Dit jaar knallen alleen de kurken ontwikkeld.

De campagne is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de politie, het Openbaar Ministerie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Communicatiemiddelen

De campagne bevat een toolkit met verschillende communicatiemiddelen, zoals een site met de gewijzigde regels in eenvoudige taal. Er zijn ook posters en flyers die erop attenderen dat de vuurwerkregels zijn veranderd en ertoe aansporen de wijzigingen online te bekijken. Daarnaast zijn er animaties voor sociale media, met de boodschap om alleen veilig en goedgekeurd vuurwerk te kopen.

De middelen zijn te downloaden en te vrij te gebruiken. De toolkit komt met een handleiding over hoe de middelen in te zetten.