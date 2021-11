Onrustig weekend met rellen en vuurwerkprotest

In het hele land is het weekend onrustig verlopen met rellen en ongeregeldheden naar aanleiding van coronamaatregelen en het vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling. Gemeenten en politie hadden hun handen vol aan herstellen van de openbare orde. Op veel plekken verzamelden zich relschoppers en werd vuurwerk afgestoken.

Zondagavond was het opnieuw onrustig in het land, nadat vrijdag al de vlam in de pan sloeg in Rotterdam. Bij het voetbalstadion in Leeuwarden staken gisteravond groepen vuurwerk af. Ook in Roosendaal, Groningen, Tilburg en andere plaatsen moest de politie optreden vanwege ongeregeldheden.

Noodmaatregelen

In Limburg zijn zondagavond in Roermond en Stein vijf mensen aangehouden terwijl er een noodverordening van kracht was. De aanhoudingen hielden verband met bezit van verdovende middelen, het niet tonen van een identiteitsbewijs en belediging, aldus de politie. In beide gemeenten werd de politie een dag eerder bekogeld met zwaar vuurwerk. De politie was zondag zichtbaar en ‘in burger’ in meerdere Limburgse plaatsen aanwezig.

In Enschede zijn na het ingaan van een noodbevel vijf mensen aangehouden voor opruiing en openlijke geweldpleging. In het centrum hingen groepen jongeren rond. Die waren daar naar aanleiding van een oproep op sociale media om te komen rellen, aldus een gemeentewoordvoerder. Het noodbevel is om 20.30 uur ingegaan, en duurde tot in ieder geval maandagochtend 7 uur. De maatregel maakt het mogelijk mensen te bevelen uit het centrum te vertrekken. Als dit niet wordt opgevolgd, kan de overtreder worden aangehouden.

Groningen

In Groningen gaf burgemeester Koen Schuiling zondagavond een noodbevel af voor het centrum en omgeving. De Mobiele Eenheid (ME) probeerde de binnenstad ‘leeg te vegen’ nadat groepen mensen daar vernielingen pleegden, aldus een politiewoordvoerster. Ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken.

Zondagmiddag was er een coronademonstratie in Groningen, die rustig verliep. In de avond kwamen grote groepen mensen bij elkaar, kennelijk na oproepen via sociale media om geweld te plegen. Eerder op de avond riepen de politie en de ME relschoppers op uit het centrum te vertrekken. Daar werd niet naar geluisterd, waarna de vernielingen begonnen. Onder meer een bushokje en etalageruit hebben het moeten ontgelden, aldus de politie. Ook lijken er plunderingen te hebben plaatsgevonden.

Roosendaal

In Roosendaal was het op meerdere plekken onrustig. Zo meldt de politie dat er brand werd gesticht bij een basisschool. In de gemeente werd ook vuurwerk afgestoken, waarbij een auto in brand vlam vatte. De wijk Langdonk werd tijdelijk afgesloten om te voorkomen dat meer mensen zich bij de relschoppers konden aansluiten. Hiervoor werd de ME ingezet. Er zijn vijftien mensen aangehouden, onder meer voor het verstoren van de openbare orde.

Op verschillende plaatsen in Nederland was de politie zaterdagavond ook al druk met jongeren die vuurwerk afstaken en onrust veroorzaakten. Via sociale media gingen oproepen rond om samen te komen. In sommige gevallen werd zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht.

Den Haag

Den Haag gaf ‘wegens wanordelijkheden’ voor de Schilderswijk en Transvaal een noodbevel af. Ook hier werd de ME ingezet. ‘Personen die weigeren gehoor te geven aan het noodbevel, worden aangehouden,’ waarschuwde de gemeente. Wegens de rellen in Rotterdam op vrijdag, was de politie in de Hofstad zichtbaar met meer agenten op straat. Kleine groepjes jongeren hingen op straat, aan hen werd gevraagd zich te identificeren en naar de reden voor hun aanwezigheid daar. ‘We staan extra op scherp,’ aldus een politiewoordvoerster. Een ondergrondse container werd in brand gezet in de stad. Er zijn zeven aanhoudingen verricht in de stad.

Op Urk werd met zwaar vuurwerk gegooid richting de politie. De officier van justitie maakte daarom preventief fouilleren mogelijk. In het vissersdorp werden acht mensen aangehouden voor het in bezit hebben of het afsteken van vuurwerk.

Vuurwerkverbod

Zaterdag circuleerden er oproepen om in diverse plaatsen vuurwerk af te steken, na de aankondiging op vrijdag van het vuurwerkverbod voor de jaarwisseling. Zo zou het onrustig zijn geweest in het Utrechtse Bunschoten. In Eindhoven werden de berichten op sociale media ‘scherp in de gaten gehouden,’ aldus een politiewoordvoerster. In het uitgaansgebied werd daarbij preventief gefouilleerd. Ook in Katwijk aan Zee zou vuurwerk zijn afgestoken. In de buurt van voetbalstadions ging eveneens vuurwerk de lucht in, twee wedstrijden in de eredivisie werden stilgelegd omdat supporters stadions binnendrongen.

Rotterdam

In Amsterdam en in Rotterdam was zaterdag extra veel politie op straat. Na de rellen in het centrum van Rotterdam vrijdagavond waarbij zeven mensen gewond raakten, werd de gemeente zaterdag met een kater wakker, aldus wethouder Vincent Karremans (buitenruimte en handhaving). Medewerkers van de dienst Stadsbeheer begonnen in de nacht van vrijdag op zaterdag met opruimen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb sprak van ‘een orgie van geweld’.

Een protest van honderden mensen op de Coolsingel tegen het zogeheten 2G-beleid waarbij alleen mensen die ‘genezen’ of gevaccineerd zijn tegen corona, nog een coronatoegangsbewijs kunnen krijgen, ontaardde in de rellen. Daarbij werd in Rotterdam als eerste zwaar vuurwerk afgestoken. Ook werden brandjes gesticht en politieauto’s en straatmeubilair vernield. De politie loste waarschuwingsschoten en schoot gericht. Vier mensen zouden gewond zijn geraakt. Geruchten dat er ook een dode zou zijn gevallen, zijn volgens het Openbaar Ministerie ‘pertinent onjuist’.