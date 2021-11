Zaanstad verlengt messenverbod met twee jaar

Zaanstad verlengt het verbod op het dragen van gevaarlijke voorwerpen in de openbare ruimte, zoals messen en slagwapens, met twee jaar. Ondanks de coronacrisis met beperkende maatregelen als een avondklok, telde de gemeente nog steeds veel geweldsincidenten met wapens.

Zaanstad stelde in het najaar van 2020 een verbod in voor gevaarlijke voorwerpen op straat bijvoorbeeld. Burgemeester Jan Hamming verlengt dit verbod nu. Zo kan de politie handhavend optreden en voorwerpen in beslag nemen. Ook kan een bestuurlijke dwangsom van 2500 euro worden opgelegd.

Norm stellen

In de gemeente komen nog steeds teveel geweldsincidenten met wapen voor, aldus Hamming. ’Met dit verbod op messen en andere gevaarlijke voorwerpen stellen we een norm. Daar begint het bij. Dat wij als gemeenschap zeggen, van jong tot oud, van ouder tot kind: het is niet normaal om een wapen bij je te dragen. Doe je dat toch en word je gepakt, dan staat daar een fikse dwangsom tegenover.’

Flink probleem

Bezit (met name van messen) en gebruik van gevaarlijke voorwerpen is een flink probleem in Zaanstad. Ondanks de coronacrisis en de beperkende maatregelen, zoals niet of nauwelijks kunnen uitgaan, zijn de geweldsincidenten niet noemenswaardig verminderend. Het afgelopen jaar, vanaf 1 oktober 2020 tot 21 september 2021, zijn er 136 incidenten bij de politie geregistreerd waarbij sprake was van een wapen. ‘Juist omdat de verwachting is dat komend jaar meer evenementen zullen plaatsvinden en het uitgaansleven weer (meer) hervat gaat worden, is verlenging van het verbod cruciaal.’

‘Ontmoedigende werking’

Zaanstad zet verschillende manieren in om geweldsincidenten terug te dringen, zoals preventie in samenwerking met het onderwijs, repressie en preventief fouilleren. ‘We moeten alles in het werk stellen om die incidenten te voorkomen. Daarom hebben we onder andere het preventief fouilleren en nu de verlenging van deze maatregel. Het leed dat kan ontstaan is onmetelijk groot en bovendien heeft het grote impact op het gevoel van veiligheid van onze inwoners. We verwachten dat van dit verbod een ontmoedigende werking uitgaat. Daarnaast kunnen we als dat nodig is stevig optreden tegen overtredingen.’

Inleveractie

Tijdens de Week Van de Veiligheid, in oktober van dit jaar, konden jongeren in 218 gemeenten een week lang anoniem en zonder straf hun steek-, slag- en stootwapens afgeven. In de gemeente Zaanstad werden zestig wapens ingeleverd, De actie leverde in totaal 3300 stuks op. De variatie onder de ingezamelde wapens was groot, zo meldden plaatsen die deelnamen. De inzamelingsactie is een van de maatregelen uit het actieplan Wapens en Jongeren. Het CCV heeft nog meer informatie beschikbaar over de aanpak van wapens en jongeren. Deze informatie is te vinden in de online toolbox.