Landelijke inzamelactie levert 3300 wapens op

In 218 gemeenten konden jongeren een week lang anoniem en zonder straf hun wapens afgeven. De actie leverde in totaal 3300 stuks op. De variatie onder de ingezamelde wapens is groot, zo melden plaatsen die deelnamen.

De wapens konden tijdens de Week van de Veiligheid, tussen 11 en 17 oktober, worden ingeleverd. De actie was vooral gericht op jongeren. Op verschillende plekken in de deelnemende gemeenten konden zij in containers anoniem hun steek-, slag- en stootwapens afstaan. Bij een aantal gemeenten konden ook vuurwapens worden ingeleverd.

Gevarieerde wapenopbrengst

De rijksoverheid bericht dat bij de inzamelacties machetes, vlindermessen en stiletto’s, maar ook keukenmessen en zelfgemaakte steekwapens werden opgehaald. Het gaat om ruim 2000 messen en 200 andere steekwapens, maar ook bijna 500 vuurwapens en 600 overige wapens. Daarnaast zijn grote hoeveelheden munitie ingeleverd.

In de gemeente Utrecht leidde de actie tot het inleveren van 99 wapens: 62 steekwapens, 33 vuur- en luchtdrukwapens en 4 andere wapens. Burgemeester Sharon Dijksma noemt het een succes. ‘Het is heel belangrijk dat deze wapens nu uit onze stad verdwenen zijn. Elk ingeleverd wapen maakt onze stad veiliger.’

Ook in Amstelveen was er sprake van een gemêleerde opbrengst. Hier werden 60 wapens ingeleverd: 19 vuurwapens, 15 nepvuurwapens, 31 messen en kapmessen, 2 stroomstootwapens en ruim 500 munitiepatronen. Er werden luchtdrukwapens, alarm- en gaspistolen, stroomstootwapens, zwaarden, revolvers, en geweren afgestaan.

Granaten in Gorinchem

Ook de gemeente Gorinchem ontving heel wat verschillende wapens. Naast steekwapens werd er afstand gedaan van bajonetten, een luchtbuks, patroonmagazijnen en zelfs granaten. In de gemeente Molenlanden werd ook een kruisboog ingeleverd.

De gedachte achter de actie is dat elk ingeleverd wapen niet meer op straat gebruikt kan worden. Daarnaast moet jongeren duidelijk worden dat een wapen dragen niet normaal is, en gevaarlijk. Het ministerie van Justitie en Veiligheid startte halverwege september hiervoor de campagne ‘drop je knife’, gericht op jongeren die met een mes de straat op gaan.

Actieplan wapens

De inzamelactie is een van de maatregelen uit het actieplan Wapens en Jongeren. Het doel daarvan is ‘het terugdringen van wapenbezit en –gebruik onder jongeren via de inzet van preventieve, proactieve en repressieve maatregelen’.

Jongeren vanaf 12 tot en met 17 jaar worden steeds vaker verdacht van fatale en zware geweldmisdrijven en pogingen daartoe. Het CCV heeft meer informatie beschikbaar over de aanpak van wapens en jongeren. Zie daarvoor hun online toolbox.