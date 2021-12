Amsterdam gaat door met preventief fouilleren

De gemeente Amsterdam verlengt een proef met preventief controleren op wapens met een jaar. Dat gebeurt naar aanleiding van een positieve evaluatie. Het draagvlak onder de lokale bevolking voor de wapencontroles blijkt groot: 70 procent verklaart zich voorstander.

De proef werd in september uitgevoerd in de stadsdelen Noord, Oost, Zuidoost, Nieuw-West en Centrum. Onderzocht wordt of de ‘gerichte controles’ zoals de hoofdstad deze noemt, het wapenbezit in de risicogebieden doen afnemen. De onderzoekers concluderen dat de politie zorgvuldig en aselect te werk gaat. Tot dusver zijn 2368 personen gecontroleerd en honderd wapens in beslag genomen.

Veiliger gevoel

In de betreffende gebieden zijn zeven van de tien inwoners vóór de preventieve aanpak, zo blijkt uit de evaluatie. Een op de drie voelt zich hierdoor ook veiliger in de wijk, 56 procent is daar neutraal over en 8 procent voelt zich juist onveiliger. Door de beperkte omvang van de proef is echter nog onvoldoende te zeggen over het effect op het wapenbezit in de stad. ‘De evaluatie geeft vertrouwen om de wapencontroles komend jaar gerichter in te zetten en grondig te onderzoeken welke verbeteringen nodig zijn,’ aldus de Amsterdamse driehoek van gemeente, Openbaar Ministerie en politie.

Uitbreiding

Wijkteams krijgen daarbij meer inspraak bij het bepalen van de aan te wijzen gebieden en tijdstippen waarop er binnen deze gebieden wordt gecontroleerd. Fouilleeracties worden daardoor naar verwachting effectiever. ‘Ter illustratie: het houden van een controle in een uitgaansgebied zal meer effect sorteren wanneer dit gebeurt op een zaterdagavond dan op een zondagochtend.’ Door de inzet van mobiele detectiepoortjes of handscanners wil de driehoek de controles ‘veel minder invasief’ maken. Na een jaar neemt de driehoek een besluit over de structurele inzet.

Verbeteren

‘Als ik kijk naar de fouilleeracties in september dan valt op dat de politie uiterst zorgvuldig te werk is gegaan en hoe groot het draagvlak voor het instrument is onder de bevolking. Tegelijk wil ik, samen met de politiechef en de hoofdofficier, het instrument verbeteren zodat we meer wapens in beslag kunnen nemen. We gaan opnieuw zorgvuldig te werk, de controles blijven uiteraard aselectief en we introduceren detectiepoortjes waardoor we minder mensen gaan onderwerpen aan een fysieke controle,’ aldus burgemeester Femke Halsema.

Zorgen

Voorafgaand aan de proef waren er bij Amsterdamse gemeenteraadsleden zorgen over etnisch profileren door de politie. Daarop besloot de driehoek burgerwaarnemers en waarnemers van vakbonden van de politie te laten meekijken. Vrijwel alle (burger)waarnemers en gecontroleerde personen waren positief over de politie. Burgerwaarnemers worden bij de verlenging van de proef niet meer ingezet. Een onafhankelijke partij zal de fouilleeracties van het komende jaar onderzoeken en evalueren.

Veiligheidsrisicogebied

Een burgemeester kan een gebied voor een bepaalde tijd aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. De officier van justitie kan opleggen dat binnen zo’n gebied preventief wordt gefouilleerd op de aanwezigheid van wapens. In Rotterdam is preventief fouilleren al langer onderdeel van de veiligheidsaanpak en de gemeente ‘gaat door met het aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden, omdat de aangiftes van geweld en de ernst van de incidenten dat nodig maken’.