Jongeren kunnen deze week nog anoniem hun wapens inleveren

Deze week is het de Week van de Veiligheid. In 218 gemeenten is een inleveractie gestart waarbij jongeren anoniem en straffeloos hun steek- slag of stootwapens kunnen inleveren.

In de media verschijnen regelmatig berichten van steekincidenten waarbij – soms heel jonge – jongeren betrokken zijn. ‘Vaak realiseren jongeren zich onvoldoende welke risico’s zij voor zichzelf en voor hun omgeving vormen door het dragen en gebruiken van een wapen,’ zo schrijft het CCV (Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Daarom is besloten tot een landelijke inleveractie, die nu plaats vindt in de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober. Volgens de organisatie doen deze keer 218 gemeenten mee. Op verschillende plekken in de deelnemende gemeenten kunnen jongeren in containers anoniem hun steek-, slag- en stootwapens inleveren. Bij een aantal van deze gemeenten kunnen ook vuurwapens worden ingeleverd.

Wapens van de straat

Een aantal voorbeelden uit de praktijk. Amsterdam wil met de inleveractie zoveel mogelijk wapens van de straat halen. ‘Amsterdammers kunnen nu zonder straf alle soorten wapens inleveren: (kap)messen en vuurwapens, maar ook slagwapens, antieke wapens en nepwapens.’ De gemeente Venray doet ook mee, vanwege de veiligheid op straat, maar juist ook om bewustwording te creëren. Deze gemeente noemt de campagne een begin, maar benadrukt dat het betrekken van de sociale omgeving, zoals school, jongerenwerk en ouders, ook belangrijk is.

Verder is Tilburg een van de deelnemende gemeenten. Burgemeester Theo Weterings: ‘De laatste jaren zien we dat het wapengebruik toeneemt, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Als je een wapen bij je draagt, is de kans dat je dit gaat gebruiken ook groot. Daarom is het belangrijk dat we ook in onze gemeente aandacht hebben voor dit thema.’ Naast het inleveren van steek, slag- en stootwapens kunnen jongeren in Tilburg ook vuurwapens, munitie en explosieven afstaan. Voor het inleveren van die laatste soort wapens moet overigens wel een telefonische afspraak met de politie worden gemaakt. De politie komt in burger thuis langs om het wapen op te halen. Van anoniem inleveren is hierbij geen sprake. Ook worden Tilburgse scholen benaderd over de inleveractie en gaat jongerenwerk met het onderwerp aan de slag.

Eerdere inzamelacties

Vele gemeenten hebben het onderwerp op de agenda. Zo houdt Rotterdam inzamelacties en een gemeente als Zaandam stelde al een messenverbod voor de openbare ruimte in. In de gemeente Den Haag was de opbrengst van de vorig inleveractie maar liefst 669 wapens, aldus het CCV. De NOS vroeg ook een aantal gemeenten dat eerder een vergelijkbare actie opzette naar de opbrengst. Amsterdam zamelde bij een inleveractie in november vorig jaar 115 messen in. Bij een eerdere inleveractie in de regio IJsselland met elf gemeenten in Overijssel gaven jongeren 165 steekwapens af.

Actieplan Wapen en Jongeren

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is de organisator van de campagne en inleveractie. Logistieke zaken zoals de distributie van inlevertonnen worden op landelijk niveau verzorgd. De inzamelingsactie is een van de maatregelen uit het actieplan Wapens en Jongeren. Het CCV heeft nog meer informatie beschikbaar over de aanpak van wapens en jongeren, wat is te vinden in de online toolbox.