Gemeenten ontkennen omstreden undercoveracties moskeeën

In Huizen, Hilversum en Gooise Meren zijn geen undercoveronderzoeken gedaan in moskeeën. Dat stellen de drie gemeenten in een gezamenlijke verklaring, naar aanleiding van berichtgeving in NRC Handelsblad.

NRC meldde afgelopen zaterdag dat onderzoekers in opdracht van ‘zeker tien gemeenten’ undercover islamitische organisaties bezochten om gevoelige informatie te verzamelen over bestuurders, imams en docenten. De genoemde drie gemeenten ontkennen dit ten stelligste. ‘In onze gemeenten is geen werkwijze toegepast zoals omschreven in het artikel. Wij nemen dan ook afstand van de manier waarop de gang van zaken in het artikel wordt neergezet,’ schrijven ze.

‘Geen heimelijke bezoeken’

Het drietal stelt dat er wel onderzoek door het bedrijf NTA werd verricht. Dat gebeurde in een periode waarin er veel aandacht was voor terrorisme en radicalisering. ‘NTA heeft ons verzekerd géén heimelijke bezoeken te hebben gebracht aan de moskeeën. En eveneens dat de personen die geïnterviewd zijn, wisten dat zij meewerkten aan een onderzoek voor de gemeente.’

Een vierde gemeente die werd genoemd, Ede, laat in een eigen verklaring weten ‘dat er nooit signalen zijn geweest van een undercoveroperatie’. NTA ‘ontkent dit’ bovendien. Veenendaal heeft een vergelijkbaar verhaal: ‘Met NTA is nadrukkelijk afgesproken dat het onderzoek en de onderzoeksmethoden voldoen aan de geldende privacywetgeving en juridische kaders.’ Het bedrijf vindt de eigen werkwijzen ook binnen de wet vallen, maar privacydeskundigen bestrijden dat.

Veertig gemeenten haakten af

In Noord-Holland zouden aanvankelijk ook 39 gemeenten meedoen, zo bleek verder uit de berichtgeving. Die haakten echter af vanwege twijfels over de onderzoeksmethode. Ook de stad Utrecht overwoog deel te nemen, maar trok zelf de conclusie dat de gemeente niet bevoegd was.

Gemeenten begeven zich overigens wel vaker op juridisch glad ijs als het gaat om privacyregels. Onderzoekers concludeerden pas nog dat lokale overheden onvoldoende bekend zouden zijn met de wetgeving. In de praktijk gaat het echter ook om interpretatieverschillen. Uit een enquête onder 150 gemeenten bleek dat 95 procent bezig is met monitoring van burgers, maar dat ruim de helft daar geen protocol of beleid voor heeft.