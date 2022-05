Stelselmatig onderzoek naar personen schendt de privacy

Gemeenten die ‘stelselmatig onderzoek’ doen naar burgers overtreden de huidige privacywetgeving. Dat bevestigen de ministers Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en Weerwind (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Stelselmatig onderzoek is niet toegestaan aan ambtenaren, zo lang er geen specifieke wettelijke grondslag voor bestaat,’ schrijven de ministers. ‘Het is evenmin toegestaan dat gemeenteambtenaren gebruikmaken van een privé-account of een fictief account op sociale media om toegang te krijgen tot informatie die niet voor een ieder toegankelijk is.’

Het hoge woord lijkt er hiermee uit voor het kabinet, bijna een jaar nadat onderzoekers ernstige kanttekeningen plaatsten bij de online werkwijzen van gemeenten. Het volgen van inwoners met het oog op openbare orde en veiligheid was op dat moment op veel plaatsen al staande praktijk, bleek uit een kritisch rapport.

‘Geen kennis van regels’

Daarbij zouden de lokale overheden regels op het gebied van privacy niet goed kennen, en deze mogelijk dan ook niet op de juiste manier naleven, aldus de onderzoekers.

Van de ondervraagde ambtenaren zei 95 procent dat hun gemeente aan online monitoring van burgers doet. Meer dan de helft (54 procent) had daar echter geen protocol of beleid voor opgesteld. Dit diende snel te veranderen, aldus de opstellers van het rapport. In hoeverre gemeenten echt hun boekje te buiten gaan, bleef enigszins in het midden.

Wachten op opheldering

De verantwoordelijke minister destijds, Ollongren, kon die opheldering niet direct geven aan de Tweede Kamer. ‘We moeten eerst een beter beeld hebben,’ stelde ze. Later meende de VNG dat de monitoring van burgers zonder grondslag weliswaar ongewenst was, maar voor zover bekend niet te ver ging.

Er is hier een grijs gebied, want gemeenten kunnen wel degelijk legitieme doelen hebben voor inbreuken op de privacy. Aan stoppen met het digitaal observeren zit immers ook een keerzijde, voeren gemeenten dikwijls aan. Dit gaat dan vooral om veiligheidsrisico’s.



Nu stelt het kabinet dus dat intensieve monitoring vanuit het gemeentehuis hoe dan ook een harde wettelijke basis nodig heeft. Dat is niet verwonderlijk, want de nieuwste werkwijzen op dit gebied zouden zelfs de inlichtingendiensten niet zijn toegestaan. Gemeenten maar ook andere overheden zouden gebruikmaken van dezelfde of vergelijkbare innovaties.

Nog meer onderzoek

Het kabinet bevestigt noch ontkent feitelijk nog steeds dat sommige gemeenten nu over de schreef gaan met het in de gaten houden van inwoners. Maar de strekking van de laatste brief wijst wel in die richting. In hoeverre dit precies klopt, moet nieuw onderzoek binnenkort uitwijzen, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

‘Het onderzoek heeft als doel om in kaart te brengen wat de meest voorkomende onduidelijkheden en problemen zijn binnen overheidsorganisaties bij de naleving van de AVG, welke bepalingen in de praktijk niet goed worden nageleefd en welke oorzaken daarvoor vallen aan te wijzen. Het onderzoek doet tevens suggesties voor verbetering,’ schrijven de bewindslieden.

De uitkomsten van het WODC-onderzoek ontvangt de Tweede Kamer nog dit kwartaal.