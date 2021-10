Drie hulpmiddelen voor meer veiligheid in de gemeente

Ondermijning, drugsactiviteiten, overlast op straat: soms helpt het als je expertise of een extra paar ogen kunt inzetten voor een veilige buurt. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) tipt drie hulpmiddelen voor gemeenten.

Online talkshow

Naar schatting 40.000 huurwoningen en 10.000 bedrijfspanden worden volgens het CCV gebruikt voor ondermijnende activiteiten. Denk aan hennepkwekerijen, drugslabs of opslag van gestolen goederen. De organisatie start daarom in samenwerking met de regionale Platforms Veilig Ondernemen (PVO) met een serie online talkshows getiteld Crimineel verpand? voor verhuurders en gemeenten.

Doel is het delen van informatie over maatregelen die elkaar kunnen versterken om misbruik van huurpanden door criminelen aan te pakken. ‘Slimme samenwerking tussen verhuurders en gemeenten is de enige manier om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan,’ zo stelt Jantine van der Hurk, adviseur drugcriminaliteit en ondermijning.

De talkshows geven handvatten voor die samenwerking. Ze behandelen maatregelen om ondermijnende criminaliteit in huurpanden tegen te gaan, zodat sluiting van panden op basis van de Opiumwet niet nodig is. Verschillende thema’s passeren de revue: van katvangers en misbruik van huurpanden op het platteland tot de voordelen en risico’s van bedrijfsverzamelgebouwen en methodiek voor controles van bedrijfspanden. Deelname is gratis.

Praktische omgevingsschouw

Een visuele inspectie op locatie: de praktische omgevingsschouw van het CCV is gericht op het verhogen van leefbaarheid, ontmoetingsplekken in de openbare ruimte en het voorkomen van ongewenste hangplekken in woonwijken. Zo’n schouw heeft als doel tot praktijkgerichte oplossingen te komen voor het verbeteren van de bebouwde omgeving, de buitenruimte en verkeerssituaties in kwetsbare wijken.

Tijdens een inspectie wordt gekeken naar verschillende zaken, zoals zwerfafval, bewonersgedrag, het voorkomen van anonimiteit, zichtlijnen, het verbeteren van groenvoorzieningen, het voorkomen van ongewenste of overlastgevende hangplekken, afname van inbraak en diefstal, verkeersveiligheid en tegengaan van onveilige gevoelens van bewoners.

De scan wordt uitgevoerd samen met lokale veiligheidspartners. Denk hierbij aan groenbeheer, politie, jongerenwerkers, woningbouwcorporatie, architect of ontwikkelaar. Het delen van informatie en verbeterpunten staat centraal. In Amsterdam leverde een schouw deze positieve resultaten op. Uit twee verbeterscenario’s werd een lijst van maatregelen ter verbetering samengesteld en zijn de eerste verbeteringen doorgevoerd.

Herkennen signalen drugslab

De gemeente Houten lanceerde eerder dit jaar de campagne Vreemd?! Deze is bedoeld om inwoners bewust te maken van vreemde zaken in hun wijk of buurt. Het eerste deel richtte zich op het herkennen van signalen van een drugslab: burgers als ogen en oren in de wijk. De campagne richt zich bijvoorbeeld op bewustwording via geuren.

In drie geurtonnen zitten korrels met de geur van wasmiddel, aceton en anijs: geuren die kunnen wijzen op een drugslab. Ook andere signalen waaraan je criminele activiteiten herkent die horen bij de productie van synthetische drugs worden besproken. Denk aan verdachte voertuigen op een perceel en dichtgeplakte panden.

Het concept van de campagne is ook beschikbaar voor andere gemeenten. Gemeenten kunnen informatie en een stappenplan vragen om de campagne gemakkelijk zelf uitvoeren. Er is ondersteunend campagnemateriaal beschikbaar, zoals een checklist met signalen waarop je moet letten, stickers, banners en posters.