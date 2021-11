Uitbreiding coronapas: ‘handhaving heeft limiet bereikt’

Gemeenten blijven kanttekeningen plaatsen bij het kabinetsbeleid voor de coronapas. De uitbreiding daarvan naar bijvoorbeeld de werkvloer lijkt vooral tegen de handhaving als obstakel aan te lopen. Gemeentehuizen moeten bovendien toegankelijk blijven voor iedere inwoner.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageerde vorige week op de voorgenomen uitbreiding van het coronatoegangsbewijs. Zo wil het kabinet mogelijk maken dat de coronapas vereist wordt op de werkvloer. Minister De Jonge van Volksgezondheid werkt aan een wetsvoorstel waarin hij vastlegt ‘dat een werkgever een werknemer kan vragen om het tonen van een coronatoegangsbewijs via de coronacheck-app’.

Bovendien zinspeelt het kabinet op het laten vervallen van testen voor toegang. De rellen van afgelopen weekend worden in verband gebracht met onder meer deze stap naar een ‘2G-beleid’. Nieuwe aanscherpingen gelden voor zowel werknemers als bezoekers in de kabinetsplannen.

Toegang gemeentehuis

Bij dat laatste rijst wat de VNG betreft een probleem. Gemeentehuizen dienen toegankelijk te blijven voor inwoners, stelt de koepelorganisatie. Dat zou landelijk moeten gebeuren, om niet per gemeente een ander toegangsbeleid te hebben. ‘Volgens ons is het noodzakelijk dat er op dit punt geen verschillen tussen gemeenten ontstaan. Iedere inwoner moet gebruik kunnen blijven maken van essentiële dienstverlening door gemeenten en op een gemeentelijke locatie naar binnen kunnen,’ schrijft de VNG.

Ook wat de gemeentelijke medewerkers betreft, heeft de vereniging bedenkingen als het gaat om de coronapas. Zo leeft de vrees voor ‘scherpere tegenstellingen’ tussen gevaccineerde en ongevaccineerde werknemers. ‘In de huidige tijd van krapte op de arbeidsmarkt kunnen werkgevers zich het niet veroorloven om groepen werknemers op voorhand uit te sluiten. Dit staat nog los van het vraagstuk rondom werknemers die zich beschikbaar stellen voor de arbeid en toegang geweigerd worden tot de werkvloer door de werkgever en welke arbeidsjuridische consequenties dat vervolgens heeft.’

Limiet handhaving

Het vorige week al door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel om de coronapas ook verplicht te stellen voor toegang tot ‘niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen’, stuit vooral op bezwaren vanuit de handhaving. ‘Gemeentelijke handhavers worden al maximaal ingezet en in de huidige arbeidsmarkt zijn momenteel onvoldoende extra werknemers voor de handhaving beschikbaar. De gemeentelijke handhavingscapaciteit heeft een limiet bereikt.’ De oplossing die de VNG hierbij zelf aanreikt is ‘risicogerichte handhaving’.

Handhavingsbezwaren zijn niet nieuw, deze had de VNG al bij de introductie van de coronapas. Toch blijkt de huidige handhaving in de praktijk ‘relatief eenvoudig’ te organiseren, zo staat in de recente brief. Eerdere bezwaren dat de coronapas grondrechten zou aantasten of een ‘tweedeling’ in de samenleving zou bevorderen, lijkt de VNG te hebben ingeslikt. De medeoverheden stellen nadrukkelijk ‘geen principieel oordeel’ te vellen over de mogelijke uitbreiding van de coronapas.