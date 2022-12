Afname eikenprocessierups zet verder door 

Het aantal eikenprocessievlinders is afgelopen maanden met 65 procent gedaald. De plaagdruk nam met 18 procent af. Voor volgend jaar wordt een verdere daling van de plaagdruk verwacht.

Dit schrijft het Kenniscentrum Eikenprocessierups op Nature Today op basis van onderzoek. Veel gemeenten zijn de afgelopen jaren de strijd aangegaan met het plaagdier en starten ieder voorjaar opnieuw met de bestrijding. Dat lijkt zich nu uit te betalen.

Minder rupsen

Het aantal eiken met nesten is een indicatie voor de plaagdruk. Uit een inventarisatie van ruim 160.000 eiken bleek dat in 11 procent van de bomen rupsen zaten. Als we onderscheid maken naar eiken die niet preventief werden bespoten, komt dat percentage uit op 13. Dat is een afname van 18 procent in vergelijking met vorig jaar. Van de bomen die wel preventief werden bespoten, huisden in slechts 5 procent rupsen.

Daling aantal vlinders

Op basis van een meting met feromoonvallen bleek dat in de afgelopen maanden gemiddeld maar 8,5 eikenprocessievlinders per val werden gevangen. Dit is een afname van 65 procent ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde vangst per val kwam hiermee uit op het niveau van 2013. Voor het vierde jaar op rij daalde het aantal vlinders. De noordelijke provincies scoorden dit jaar nog wel de hoogste vlinderaantallen, maar de afname was hier ook het hoogst.

Verklaring afname

Een verklaring voor de afname is dat preventieve bespuitingen dit voorjaar effectief waren, waarschijnlijk door de weersomstandigheden. Ook zijn veel nesten tijdig verwijderd en is de natuurlijke bestrijding succesvol gebleken. Het op tijd weghalen van de nesten leidt tot vijf keer minder rupsen in het daaropvolgende jaar.

Een kanttekening is hierbij op zijn plek. Het aantal rupsen dat de grond in is gekropen, is niet duidelijk. Er is een kans dat deze rupsen volgend jaar tegen eind mei alsnog uit de grond komen. Dat blijft nog een onzekere factor, schrijft Nature Today. Bovendien zijn niet alle nesten dit jaar al uitgekomen. Het is daarom nog onduidelijk of en wanneer deze vlinders uitvliegen.

Nieuwe aanpakken

Door de daling van het aantal vlinders, is de verwachting wel dat de plaagdruk volgend jaar verder daalt. Er kunnen echter regionaal verschillen zijn. ‘Met name in het noordelijke deel van Overijssel en zuidelijk deel van Drenthe is de plaagdruk regionaal hoger dan in de rest van het land,’ aldus Nature Today.

Ook worden er nog steeds nieuwe aanpakken beproefd. Zo zette de gemeente Drimmelen in op het conditioneren van koolmezen, zodat die meer rupsen zouden gaan eten. En in tien gemeenten is recent een proef gedaan, waarbij de rupsen worden beschoten met paintballpistolen. Niet met verf, maar met een lokstof om het paringsproces van de vlinders te verstoren.

Plaagdruk per gemeente monitoren

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups lanceerde afgelopen zomer een handige plaagdrukmonitor voor het monitoren van de overlast van de eikenprocessierups. Daarmee kun je op straat-, wijk- of gemeenteniveau bekijken wat de plaagdruk is. Ook wordt hiermee een landelijk beeld gecreëerd.