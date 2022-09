Inwoners ondermijning anoniem laten melden

Steeds meer gemeenten laten ondermijning anoniem melden door inwoners. Ze wijzen op deze mogelijkheid via sociale media en op hun website. De boodschap dat een melding ook zonder het noemen van je naam mogelijk is, kan inwoners over de streep trekken. Zo moet meer ondermijnende criminaliteit worden opgespoord.

Bij ondermijning maakt de onderwereld gebruik van de bovenwereld om criminele activiteiten uit te voeren. Dit verschijnsel kent verschillende gedaantes en is voor overheden vaak moeilijk zichtbaar en lastig op te sporen. Denk aan panden die gebruikt worden voor drugslaboratoria of hennepkwekerijen, witwassen van geld, zorgcriminaliteit en vormen van fraude. In bijna alle gemeenten is ondermijning een probleem.

Ogen en oren

Veel gemeenten roepen daarom inwoners op om hun ogen en oren open te houden. Ze benadrukken daarbij dat een melding ook anoniem gedaan kan worden, zoals Bronckhorst in de tweet hieronder.

Voorkom illegale praktijken in jouw pand. Je kunt maar 1x nee zeggen! Zie je een verdachte situatie? Meld dit bij de politie via 0900-8844 of #MeldMisdaadAnoniem 0800-7000.

Grote campagne

Zo ook in Nederweert, met een uitgestrekte buitengebied en verschillende criminele activiteiten. De gemeente kiest voor een grote campagne op internet, in de krant, via vragenlijsten en in bushokjes. Met als doel beter informeren over de signalen van criminaliteit. Inwoners wordt gevraagd via het meldpunt op de site verdachte zaken anoniem te melden. Steeds meer inwoners weten het meldpunt te vinden, in de eerste acht maanden van dit jaar kwamen er 51 meldingen binnen.

Beter zichtbaar

Midden-Groningen wil ondermijning als verschijnsel beter zichtbaar maken, met een gezamenlijke aanpak door inwoners, gemeente, politie en justitie. Dit begint volgens de gemeente bij het verhogen van het bewustzijn in de samenleving. Hiervoor wordt onder meer gebruikgemaakt van Meld Misdaad Anoniem. ‘De signalen, afkomstig van burgers en organisaties, dienen als input voor het signaleren van ondermijnende en mogelijk georganiseerde criminaliteit,’ schrijft de gemeente in een privacyprotocol ondermijning.

Aangesloten

Ook De Fryske Marren heeft zich bij het landelijke meldpunt aangesloten, zoals de meerderheid van de gemeenten. Burgemeester Fred Veenstra is er blij mee: ‘Tegen ondermijnende activiteiten moet je gezamenlijk optreden. Dat is van groot belang voor de bewoners en voor de leefbaarheid in een wijk. De inwoners zijn onze ogen en oren in de stad. Zij zien misstanden vaak eerder dan wie dan ook. Door deze samenwerking kunnen politie en gemeente beter optreden.’

De gemeente Nijmegen maakt duidelijke op welke signalen inwoners kunnen letten en wat er gebeurt met een melding. Utrechtse Heuvelrug legt uit en toont video’s van hoe over ondermijning te herkennen. Ook de gemeente Oldebroek heeft een meldpunt, waar desgewenst anoniem kan worden gemeld.

Misdaad in Middelburg

Het Zeeuwse Middelburg merkt dat inwoners niet weten dat ze een melding ook anoniem kunnen doen. Vaak denken ze ook dat melden niet nodig is, zo vertelt Marinus Willemsen, adviseur openbare orde en veiligheid tegen Gemeente.nu. De Zeeuwse hoofdstad haalde daarom de Bijtende Bende Bus naar zich toe om inwoners voor te lichten over hoe ondermijning en drugsproductie te herkennen.

Anoniem melden van misdaad en andere zaken is overigens niet geheel onomstreden. Zo werd vorig jaar kritiek geuit op de opmars van het fenomeen in een essay voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

