Ondermijning: Middelburg zet virtual reality in

In Middelburg stond recent de Bijtende Bende Bus: een virtual reality-ruimte die inwoners leert drugscriminaliteit te herkennen en daar naar te handelen. ‘We hebben inwoners écht nodig in de aanpak van ondermijning.’

Drugscriminaliteit herkennen is best lastig als leek. Met de Bijtende Bende Bus moet daar verandering in komen. In een virtuele 3D-omgeving kunnen inwoners van verschillende Zeeuwse gemeenten de impact van drugscriminaliteit op hun wijk of buurt ervaren. Ook leren ze om te speuren naar drugsproductie, zoals een hennepkwekerij of drugslab.

Risico’s voor de omgeving

Het is voor gemeenten van groot belang om deze vorm van ondermijning tegen te gaan en dit soort hulpmiddelen in te zetten. De productie van drugs gaat vaak gepaard met risico’s voor de omgeving. Door het illegaal gebruik van stroom of water is er kans op schade en gevaar door brand, ontploffing, water- of stankoverlast. En als drugsafval gedumpt wordt, kan dit schadelijk zijn voor het milieu. Bovendien komt de rekening voor het opruimen hiervan bij de belastingbetaler terecht.

Bijtende Bende Bus

De Bijtende Bende Bus stond recent op de Markt in gemeente Middelburg. Marinus Willemsen, adviseur openbare orde en veiligheid bij de gemeente, vertelt wat de voornaamste redenen zijn om dit middel te gebruiken. ‘Het belangrijkste doel is de preventie en aanpak van ondermijning door inwoners bewust te maken van drugscriminaliteit en ze te leren wat je hiermee kunt doen als je het ontdekt. Dus hoe herken je het en hoe en waar maak je melding van de signalen? Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat de productie van xtc (ecstasy) een anijsachtige geur geeft. Of dat je zo’n melding ook anoniem kunt doen. Vaak denken ze ook dat wat ze zien of horen, wel niks zal zijn en laten ze het erbij zitten.’

‘Inwoners zijn de ogen van de overheid’

‘Het leren herkennen van signalen en het doorgeven van informatie is belangrijk, omdat inwoners de ogen van de overheid zijn,’ aldus Willemsen. ‘We hebben inwoners écht nodig in de aanpak van ondermijning. Daarom willen we meer mensen hiervan bewust maken. We kunnen het niet alleen en zijn mede afhankelijk van de meldingen die inwoners doen.’ Ook interne bewustwording kweken, dus op het gemeentehuis, heeft in Middelburg de aandacht. ‘Medewerkers van een gemeente weten ook niet altijd waar op te letten. Eerder hebben we daarom al eens een escaperoom gedaan, een ervaring die medewerkers alerter moet maken op dit onderwerp. Daarnaast hebben we zogenaamde awareness sessies gehouden voor medewerkers, het MT en het college.’

‘Nauwkeurige melding van een locatie’

Willemsen raadt het ook andere gemeenten aan. ‘Ondanks het slechte weer hadden we toch wel aanloop in de bus en goede gesprekken met inwoners. Wat ik heel bijzonder vond, was iemand die hier in de bus de geur van xtc rook via geurkaarten en de anijsgeur herkende van een locatie in de buurt. Deze persoon kon de politie nauwkeurig vertellen waar die locatie zich bevindt. Of hier inderdaad een drugslab is gevonden is nog onderwerp van politieonderzoek, maar alleen deze melding maakte de actie eigenlijk al geslaagd.’

Gedeelde rekening

Omdat het een gezamenlijk initiatief betreft zijn de kosten voor gemeente Middelburg te overzien. ’Het kost best wat, maar we werken hiervoor samen met de provincie, politie, Meld Misdaad Anoniem, provincie Zeeland en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland (Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zeeland West-Brabant & Oost-Brabant). Dus we betalen uiteindelijk maar een deel van de rekening.‘

Deze oproep deed de gemeente op social media uitgaan:

Herken jij drugscriminaliteit? Ga op zoek naar signalen in de Bijtende Bende Bus op vrijdag 16 september op de Markt in Middelburg. Tussen 13.00 – 17.00 uur kun je de Bijtende Bende Bus bezoeken en meer leren over de effecten van drugscriminaliteit voor jouw wijk of buurt. pic.twitter.com/W2QRI8coQZ — Gemeente Middelburg (@Gem_Middelburg) September 15, 2022

Tijdens de Week van de Veiligheid staat de bus opnieuw in Middelburg, eerder toerde deze ook door andere Zeeuwse plaatsen, zoals Domburg en Vlissingen.