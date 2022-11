Nog steeds veel asielkinderen in (crisis-)noodopvang

Het lukt vooralsnog niet om alle gezinnen met kinderen onder te brengen in reguliere asielzoekerscentra. Door de aanhoudende krapte in de azc’s komt onvoldoende ruimte vrij. Dat betekent dat veel kinderen nog steeds moeten verblijven in vaak grootschalige noodopvang of crisisnoodopvang.

Dat is tegen de wens van de Tweede Kamer en ook de rechter heeft bepaald dat het kabinet en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dit snel moeten oplossen. Dat laat staatssecretaris Van der Burg (Asiel) in een brief weten aan de Tweede Kamer. Zelf vindt hij het ook ‘onwenselijk’ dat kinderen in (crisis-)noodopvang moeten blijven. Hij heeft het COA gevraagd om waar mogelijk voorrang te geven aan gezinnen om naar een reguliere locatie te gaan.

Te weinig

De rechter bepaalde begin oktober om kwetsbare groepen niet meer te plaatsen in de (crisis-)noodopvang. Sindsdien heeft Van der Burg opnieuw dringende oproepen gedaan aan gemeenten om meer opvangplekken te creëren. Dit gebeurt nog steeds veel te weinig, zo gaf hij al eerder aan. ‘Hierbij speelt het feit dat sommige gemeenten veelal slechts gezinnen met kinderen en andere kwetsbare personen willen opvangen in de crisisnoodopvang een rol.’

Kleinschaliger opvang

Het gaat niet alleen om kinderen uit gezinnen, maar ook om alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv’s). Ook zij moeten zo snel mogelijk naar kleinschaliger opvang. Die locaties komen er wel steeds meer. In Appelscha wordt een hotel verbouwd om maximaal zestig minderjarige vluchtelingen op te vangen. De gemeente meldde dat het hotel voor zes maanden wordt gehuurd, met de mogelijkheid tot verlenging van nog een half jaar. De eerste jongeren worden eind november verwacht.

Ongeveer vijftig amv’s brengen de winter door op een camping in het Gelderse Zelhem. ‘Dit is gelijk aan het aantal in de afgelopen winterperiode. Er wordt alleen verruimd als dit past bij de mogelijkheden, waarbij rust, orde en veiligheid’ belangrijke waarden zijn, aldus de gemeente. Als de opvang wordt uitgebreid, gaat het om maximaal zeventig kinderen.

In het Gelderse Groesbeek worden ongeveer zestig amv’s opgevangen in een gebouw waar eerder mensen met een verstandelijke beperking woonden. Eerder meldden onder meer de gemeenten Maastricht, Amersfoort, Nunspeet, Teylingen, Coevorden, Oosterhout en Baarle-Nassau dat ze jonge vluchtelingen opvangen. Ook in de oude marechausseekazerne van Paleis Soestdijk verblijven minderjarige asielzoekers.

Beschadigd

Maar ook UNICEF stelt dat er nog altijd weinig terechtkomt van de extra opvangplekken voor kinderen. ‘Zo zien we constante verhuizingen onder het mom van ‘het kan even niet anders,’ aldus Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. ‘Hierdoor lopen kinderen onderwijs en zorg mis en raken zij in sociaal isolement. Meer dan 3000 kinderen zijn de dupe van het falende asielbeleid. Deze kinderen raken steeds verder beschadigd en dat moeten kabinet en gemeenten zichzelf aanrekenen.’

‘In de regel is crisisnoodopvang niet bedoeld voor de langere duur,’ schrijft de staatssecretaris. ‘Dit maakt het inherent ingewikkeld om daar duurzame kindvriendelijke activiteiten te ontplooien. Ter plekke doen gemeenten, veiligheidsregio’s, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties er alles aan om deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.’

Onderwijs

Op de meeste noodopvanglocaties is het gemeenten en scholen volgens Van der Burg gelukt om het onderwijs voor leerplichtige kinderen binnen de Europese richtlijn van drie maanden te organiseren. ‘Gezien de huidige capaciteitsdruk in de asielopvang wordt met het toenemen van het aantal noodopvanglocaties, de inzet van crisisnoodopvang én het lerarentekort het wel steeds moeilijker om het onderwijs binnen die termijn te organiseren.’

Kwetsbare groepen

De Tweede Kamer had eerder dit jaar via een door Volt ingediende motie ook aangegeven dat gezinnen voorrang moeten krijgen om van grootschalige locaties naar ‘stabiele, veilige en kleinschalige asielopvang’ te gaan. Hierover meldt Van der Burg dat dat niet altijd kan. Dat komt omdat er ook nog andere kwetsbare groepen zijn die snel naar een reguliere azc moeten, zoals zwangere vrouwen of mensen met medische problemen.

Ook hier speelt volgens de staatssecretaris mee dat er steeds vaker gemeenten zijn die wel (crisis-)noodopvang willen regelen, maar daar alleen bepaalde groepen zoals gezinnen willen plaatsen. Dit is volgens de bewindsman niet de bedoeling, sommige doelgroepen blijven dan ‘over’ bij plaatsing omdat geen enkele gemeente ze wil huisvesten. Het COA is daar dan ook terughoudend in.