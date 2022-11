Jongeren helpen bij ongewenste ‘shaming en blaming’

In verschillende gemeenten wordt aandacht besteed aan een probleem waar veel jongeren mee te maken krijgen: het ongevraagd online verspreiden van naakt- of andere beelden. Hiermee worden slachtoffers publiekelijk in een kwaad daglicht gesteld. Rotterdam rolde een campagne uit, is er in Friesland aandacht voor seksuele veiligheid en zet Zaanstad rolmodellen in.



In Rotterdam zijn er toenemende signalen rondom ongevraagde digitale verspreiding van (naakt)beelden en het het doelbewust ‘shamen’ van een ander. Dat is het publiekelijk ten schande maken door foto’s en video’s doelbewust in een (seksuele) context te plaatsen. Steeds meer jongeren krijgen er mee te maken. En een bijkomend probleem is dat de slachtoffers vaak de schuld krijgen van wat hen is overkomen, ook wel victim blaming genoemd. Deze schadelijke cirkel wil de gemeente Rotterdam doorbreken. ‘Daarvoor is en blijft een breed maatschappelijk gesprek nodig.’

Online shaming

Rotterdam startte daarom met de campagne ‘Oordeel niet’, tegen online shaming en victim blaming. De campagne verschijnt op social media, in de stad en op scholen. Om jongeren die slachtoffer worden te steunen en hen de route naar hulp te tonen. Maar vooral ook om andere jongeren, en ouders en professionals, bewust te maken van hun rol bij het delen én (ver)oordelen.

Het leven van Julia werd een hel toen er verhalen rondgingen over zogenaamde naaktfoto's. 'Ik ging mezelf beschadigen en heb op school een zelfmoordpoging gedaan.'





‘Alleen dan kunnen we shaming en victim blaming voorkomen.’ Want met sexting zelf is niks mis, zo schrijft de gemeente. ‘Maar het ongewenst doorsturen van andermans (seksueel getinte) berichten of foto’s en video’s is een vorm van seksueel geweld en is ook strafbaar. Dus diegene die ongevraagd de beelden doorstuurt zit fout. Het is nooit de schuld van het slachtoffer. Die boodschap geven we nadrukkelijk mee aan docenten en ouders, met tips om het gesprek aan te gaan.’

De campagne startte in samenwerking met Centrum Seksueel Geweld (CSG) regio Rotterdam en kwam tot stand met behulp van inbreng van jongeren en hulp- en welzijnsorganisaties. Ook leerlingen van een college zijn bij de ontwikkeling betrokken, een aantal van hen speelde ook mee in de campagne. In 2018 lanceerde Rotterdam ook al een bewustwordingscampagne over sexting voor en door jongeren.

Bewustmaken

Ook op andere plekken is en was er al aandacht voor dit issue. De gemeente Haarlemmermeer lanceerde een tijdje geleden de campagne #weetwatjedeelt, om jongeren bewust te maken van de risico’s, het gemak en de snelheid waarmee je slachtoffer of dader kunt worden van sexting. Het campagnefilmpje werd gemaakt in samenwerking met leerlingen van een van de middelbare scholen. Zij schreven mee aan het script en acteerden in de film.

Rolmodellen

In de gemeente Zaanstad is er het uitvoeringsprogramma Back on Track (BOT), een tweejarig project dat nog loopt tot en met eind 2022. De gemeente wil de Zaanse jeugd op het rechte pad houden en voorkomen dat zij in aanraking komt met criminaliteit. Sexting is een van de onderwerpen die in het programma aan bod komen. Er zijn verschillende acties. Denk aan het inzetten van rolmodellen en lesprogramma’s en het geven van voorlichting op scholen.

Online flirten

De campagne Sexy&Save is een initiatief van SDF, een samenwerkingsorganisatie van Friese gemeenten. Met onder andere een film gericht op jongeren, een online game en een Sexy&Safe-toolkit voor in het onderwijs. Het doel van de actie is dat jongeren, ouders én docenten weten hoe online flirten en sexting leuk én veilig kan. ‘Jongeren flirten er online op los! En daar is helemaal niks mis mee: online flirten en sexting horen tegenwoordig bij een normale, seksuele ontwikkeling. Maar helaas kent dit ook een andere, minder leuke kant. Een kant met soms grote gevolgen. Daarom besteden we met deze campagne extra aandacht aan seksuele veiligheid online.’