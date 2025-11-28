Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Meer jongeren met bijstand

door

Eind september 2025 ontvingen 408.000 mensen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering, 5.000 meer dan een jaar eerder (plus 1,2 procent). Daarmee zet de stijging van het aantal bijstandsontvangers, die sinds het derde kwartaal van 2023 gaande is, door, al ligt het totaal nog onder de piek van begin 2021.​

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral onder jongeren neemt het aantal bijstandsontvangers toe. Het aantal mensen jonger dan 27 jaar met bijstand steeg in het derde kwartaal van 2025 met 5,5 procent tot 41.000. Ook bij de groep van 27 tot 45 jaar was een toename te zien: daar steeg het aantal ontvangers met 1,4 procent tot 138.000, terwijl het aantal bijstandsontvangers van 45 jaar tot de AOW-leeftijd stabiel bleef op 228.000.​

In het tweede kwartaal van 2025 stroomden 6100 jongeren de bijstand in, 21 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Tegelijkertijd nam de uitstroom van jongeren af. In het tweede kwartaal verlieten 4100 jongeren de bijstand, 14,1 procent minder dan in 2019. Volgens CBS-directeur van Mulligen heeft het waarschijnlijk te maken met de status van jongeren op de arbeidsmarkt. Hij noemt de onwikkelingen nog niet zorgwekkend.

Tagged With: , Filed Under: Bijstand

Reader Interactions

GERELATEERD

Groei economische zelfstandigheid vrouwen stagneert in 2024

De economische zelfstandigheid van vrouwen is in 2024 nauwelijks verder gegroeid. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was 70 procent van de vrouwen economisch zelfstandig, tegenover 83 procent van de mannen.

Jongeren dakloos

Zorgen over Oekraïense jongeren

Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten maakt zich ernstige zorgen over Oekraïense jongeren die in Nederland worden opgevangen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 46 procent van de gemeenten signaleert dat het niet goed gaat met deze jongeren; een derde van deze gemeenten geeft aan dat de situatie in het afgelopen jaar is... lees verder

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *