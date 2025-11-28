Meer jongeren met bijstand

Eind september 2025 ontvingen 408.000 mensen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering, 5.000 meer dan een jaar eerder (plus 1,2 procent). Daarmee zet de stijging van het aantal bijstandsontvangers, die sinds het derde kwartaal van 2023 gaande is, door, al ligt het totaal nog onder de piek van begin 2021.​

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral onder jongeren neemt het aantal bijstandsontvangers toe. Het aantal mensen jonger dan 27 jaar met bijstand steeg in het derde kwartaal van 2025 met 5,5 procent tot 41.000. Ook bij de groep van 27 tot 45 jaar was een toename te zien: daar steeg het aantal ontvangers met 1,4 procent tot 138.000, terwijl het aantal bijstandsontvangers van 45 jaar tot de AOW-leeftijd stabiel bleef op 228.000.​

In het tweede kwartaal van 2025 stroomden 6100 jongeren de bijstand in, 21 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Tegelijkertijd nam de uitstroom van jongeren af. In het tweede kwartaal verlieten 4100 jongeren de bijstand, 14,1 procent minder dan in 2019. Volgens CBS-directeur van Mulligen heeft het waarschijnlijk te maken met de status van jongeren op de arbeidsmarkt. Hij noemt de onwikkelingen nog niet zorgwekkend.