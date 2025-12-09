Uitzonderingen en adviezen voor uitbetaling Groupcard-tegoeden

Door het faillissement van Groupcard blijven veel minima zitten met tegoedpassen die zij niet meer kunnen verzilveren. Om te voorkomen dat juist kwetsbare inwoners hierdoor worden geraakt, geeft SZW concrete adviezen aan gemeenten om het verloren tegoed alsnog uit te betalen.

Deze passen zijn vaak verstrekt in het kader van minimabeleid. Gemeenten zoeken daarom naar manieren om het resterende tegoed alsnog bij de betrokken inwoners te krijgen, bijvoorbeeld via een overboeking op de bankrekening of een algemeen bruikbare cadeaubon. Normaal gesproken past zo’n vrij besteedbare betaling niet binnen de kaders van minimabeleid of de bijstand, maar het ministerie van SZW biedt voor deze uitzonderlijke situatie extra ruimte en geeft daarbij enkele adviezen.​

Gift

In de eerste plaats zal SZW een uitbetaling van het resterende Groupcard‑tegoed in dit specifieke geval niet als nieuw inkomensbeleid aanmerken.

Ten tweede kunnen gemeenten bij de vaststelling van het recht op bijstand het uitgekeerde bedrag buiten beschouwing laten als middel (inkomen of vermogen). Gezien de oorspronkelijke toekenning van de tegoedpas én de uitzonderlijke omstandigheid dat het tegoed door een faillissement verloren is gegaan, kan de uitbetaling worden gezien als een gift die past binnen het doel van de bijstandsverlening. Het bedrag hoeft dan niet verrekend te worden met de uitkering.​

Ten derde ligt het, gezien de bijzondere situatie, voor de hand dat de fiscale behandeling van de uitbetaling aansluit bij de fiscale kwalificatie van het oorspronkelijke pas‑tegoed. Gemeenten dienen hun minimaregelingen – waaronder tegoedpassen – zo vorm te geven dat deze niet worden aangemerkt als belaste periodieke uitkering, conform eerdere Kamerbrieven over dit onderwerp. Als de oorspronkelijke tegoedpas onbelast was, geldt in beginsel hetzelfde voor de vervangende uitbetaling van het verloren tegoed. Definitieve oordeelsvorming ligt bij de Belastingdienst; gemeenten die zekerheid willen, wordt geadviseerd vooraf contact op te nemen met de inspecteur. Onbelaste verstrekkingen tellen niet mee voor toeslagen.​

Tot slot geldt deze ruimte niet in situaties waarin inwoners dubbel worden gecompenseerd. Gemeenten die zelf uitbetalen, wordt geadviseerd te regelen dat eventuele rechten op vergoeding bij een doorstart van Groupcard of op uitkering uit de boedel door de curator aan de gemeente toekomen en niet opnieuw bij de inwoner terechtkomen.