Verlenging niet toepassen kostendelersnorm bij opvang Oekraïense ontheemden

Bijstandsgerechtigden die tijdelijk ontheemden, zoals Oekraïense vluchtelingen, in huis nemen, worden tot in ieder geval 4 maart 2027 ontzien van de kostendelersnorm.

In Gemeentenieuws 2024-5 is gemeenten verzocht om, op grond van tijdelijk verblijf, de kostendelersnorm niet toe te passen wanneer bijstandsgerechtigden tijdelijk Oekraïense ontheemden in huis nemen. Omdat de oorlog in Oekraïne voortduurt, verzoekt de staatssecretaris Participatie en Integratie gemeenten dit te verlengen tot aan het aflopen van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Dat is vooralsnog tot 4 maart 2027. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Dienst Toeslagen houden dezelfde termijn aan. De uitzondering geldt voor ontheemden uit Oekraïne, maar ook voor andere ontheemden in crisissituaties. Dit kan met behulp van maatwerk op grond van artikel 18, eerste lid, Participatiewet. Zodra echter een in huis opgenomen ontheemde een volledige bijstandsuitkering ontvangt, is er sprake van een nieuwe situatie waarbij de gemeente de kostendelersnorm wel kan toepassen. Ook hierbij is afhankelijk van het individuele geval maatwerk op grond van artikel 18, eerste lid, Participatiewet mogelijk.

Wel melden

De uitkeringsgerechtigde dient wel bij de gemeente te melden dat hij of zij een ontheemde in huis heeft. Eventuele afspraken die zijn gemaakt over een vrijwillige bijdrage die wordt ontvangen van de ontheemde dienen eveneens te worden gemeld.

Met betrekking tot de kostendelersnorm voor de bijstandsuitkering geldt het volgende: wanneer het gaat om personen van 27 jaar en ouder die tijdelijk inwonen bij een uitkeringsgerechtigde, dan hoeft degene die tijdelijk inwoont niet mee te tellen voor de kostendelersnorm. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om mensen in een crisissituatie, daklozen of mensen die dakloos dreigen te raken. De gemeente dient dan vast te stellen dat het gaat om tijdelijk verblijf.