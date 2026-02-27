Instroom bijstand blijft hoger dan uitstroom

Eind december 2025 ontvingen 410.000 mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 4.300 meer dan een jaar eerder, een stijging van 1,1 procent.

Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het vierde kwartaal van 2025 is het tiende kwartaal op rij waarin het aantal bijstandsontvangers hoger ligt dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ondanks deze stijging ligt het totaal nog onder het tienjarig gemiddelde van circa 425.000 mensen.

Toename sterkst onder jongeren

De toename is zichtbaar in alle leeftijdsgroepen, maar het sterkst onder jongeren tot 27 jaar. In deze groep steeg het aantal bijstandsontvangers met 3,7 procent tot 42.000 personen. Dit is het twaalfde kwartaal op rij dat het aantal jongeren in de bijstand toeneemt. De grootste stijging onder jongeren werd eind 2023 gemeten, waarna het groeitempo afnam.

Onder mensen van 27 tot 45 jaar nam het aantal bijstandsontvangers toe met 1,4 procent tot 139.000. In de leeftijdsgroep van 45 jaar tot de AOW-leeftijd ging het om een stijging van 0,4 procent tot 229.000 personen.

Ook naar geslacht is een stijging te zien. Eind 2025 ontvingen 229.000 vrouwen en 181.000 mannen bijstand. Bij vrouwen betekende dit een toename van 0,8 procent (1.700 personen) ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal vrouwen in de bijstand was anderhalf jaar relatief stabiel, maar stijgt sinds drie kwartalen weer. Bij mannen nam het aantal bijstandsontvangers met 1,4 procent toe (2.600 personen). Voor mannen is dit het elfde kwartaal op rij met een stijging.

De instroom in de bijstand blijft hoger dan de uitstroom. In het derde kwartaal van 2025 stroomden 22.100 mensen in en 21.200 mensen uit. Daarmee was het aantal instromers voor het derde jaar op rij groter dan het aantal uitstromers. De instroom lag 2,8 procent hoger dan een jaar eerder; de uitstroom nam met 4,0 procent toe. Personen die de bijstand verlaten vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd zijn in deze cijfers niet meegerekend.

De cijfers over het vierde kwartaal van 2025 zijn voorlopig; in- en uitstroomcijfers over dat kwartaal zijn nog niet beschikbaar.