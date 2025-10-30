Gemeente.nu

Utrecht maakt aanvraag bijstand eenvoudiger

De gemeente Utrecht maakt de bijstand toegankelijker en eenvoudiger voor inwoners met een laag inkomen. Sinds een jaar loopt er een proef met een versimpelde aanvraagprocedure voor bijstand, en het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat deze succesvol verloopt meldt RTV Utrecht.

Inwoners hoeven dankzij deze aanpak minder documenten aan te leveren om hun recht op bijstand aan te tonen en worden bovendien direct doorverwezen naar passende begeleiding. Momenteel vindt bij 20 procent van de aanvragen deze werkwijze toepassing; het streven is om dit eind volgend jaar bij alle aanvragen te doen.

De gemeente geeft aan dat de resultaten van de proef “zeer positief” zijn. Zo steeg de waardering onder aanvragers van een 6,4 naar een 8,6. Ook de afhandeltijd van de aanvragen is drastisch verminderd: waar deze eerst 49 dagen bedroeg, duurt het nu gemiddeld nog maar 10 dagen. Wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen) benadrukt dat Utrecht inzet op eenvoud, snelheid en vertrouwen, door te kijken naar wat inwoners écht nodig hebben. Hierdoor wordt de ondersteuning voor mensen met een laag inkomen niet alleen toegankelijker, maar ook menselijker ingericht.

Sinds begin deze maand is ook de bijzondere bijstand, bedoeld voor extra noodzakelijke uitgaven zoals medische kosten, begrafeniskosten of huishoudelijke apparaten, eenvoudiger geworden. De gemeente heeft minder complexe regels opgesteld en werkt nu met meer vaste bedragen. Aanvragen gaan makkelijker en vaak volstaat een geldige U-pas — een speciale pas voor mensen met een laag inkomen — als bewijs. Als het duidelijk is dat een uitgave noodzakelijk is, vraagt de gemeente doorgaans geen betalingsbewijzen meer.

