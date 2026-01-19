Utrecht pakt leegstand hard aan en krijgt honderden woningen terug

In heel Nederland staan ondanks de woningnood nog tienduizenden woningen langdurig leeg. Dat is volgens de gemeente Utrecht extra wrang voor mensen die wanhopig naar een huis zoeken. Met een strenge, nieuwe aanpak heeft de gemeente in twee jaar tijd honderden woningen weer beschikbaar gekregen voor bewoning.

Utrecht en Amsterdam behoren inmiddels tot de koplopers met een harde leegstandsaanpak schrijft het AD. Terwijl het aantal daklozen stijgt en woningzoekenden jarenlang op wachtlijsten staan of hoge woonlasten dragen, stonden landelijk ruim 64.000 woningen langer dan een jaar leeg, waarvan in 2023 bijna 2000 in Utrecht.

Inmiddels is dat aantal in Utrecht fors teruggebracht: nu staan nog ongeveer 1550 woningen leeg. De gemeente spreekt van een succesvolle aanpak van leegstand. Een deel van de daling is administratief, omdat woningen in werkelijkheid wel bewoond bleken terwijl bewoners niet stonden ingeschreven. Maar het grootste deel betreft panden die daadwerkelijk weer in gebruik zijn genomen.

Boetes

Eigenaren zijn verplicht te melden als een woning langer dan zes maanden leegstaat. Wie dat nalaat, riskeert een boete: 4.500 euro voor particuliere eigenaren en 9.000 euro voor bedrijven. Inspecteurs controleren adressen die langdurig leeg lijken te staan en niet zijn gemeld. Blijft een reactie na een waarschuwing uit, dan kan een boete volgen.

Vaak komt het echter niet zo ver. Bij eigenaren die wel melden dat hun woning langer dan zes maanden leegstaat, gaat de gemeente in gesprek over de situatie. Redenen lopen uiteen van ingewikkelde scheidingen en erfenissen tot verbouwingen die stilvallen omdat geen aannemer te vinden is. Afhankelijk van de omstandigheden krijgen eigenaren een uiterste datum waarop de woning weer bewoond moet zijn, via verkoop, verhuur of zelfbewoning. Wordt die termijn overschreden, dan kunnen dwangsommen tot 10.000 euro worden opgelegd, al gebeurt dat zelden.

Het grote voordeel is dat het gaat om bestaande woningen waar direct mensen in kunnen wonen, in plaats van nieuwbouw die pas over jaren beschikbaar komt. Ook Amsterdam ziet resultaat: daar worden leegstaande woningen sinds de invoering van een nieuwe verordening ongeveer drie keer zo snel weer bewoond als voorheen.

De Tweede Kamer heeft in september een amendement aangenomen dat een wettelijke mogelijkheid voor gemeenten introduceert om een leegstandbelasting op woningen in te voeren.