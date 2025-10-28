Amsterdammers met bijstandsuitkering mogen 475 euro verdienen met kamerverhuur

Met ingang van 1 november voert de gemeente Amsterdam nieuwe regels in die het voor bijstandsgerechtigden makkelijker maken om een kamer te verhuren en daarmee extra inkomsten te genereren.

Voortaan mogen Amsterdammers met een bijstandsuitkering tot 275 euro per maand verdienen aan kamerverhuur, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering. Wanneer de verhuurder daarnaast maaltijden of ingrediënten aanbiedt aan de huurder, kan het bedrag oplopen tot 475 euro per maand.​

Wethouders Zita Pels (Volkshuisvesting) en Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) benadrukken dat deze regeling bedoeld is om de bestaande woonruimte in de stad optimaal te benutten en bijstandsgerechtigden meer financiële ruimte te geven. Daarmee wordt tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan de aanpak van de woningnood. De financiële prikkel compenseert verhuurders voor extra vaste lasten, zoals hogere kosten voor energie en gemeentelijke belastingen, die samenhangen met het verhuren van een kamer.

Meer beschikbare woonplekken

Ook bewoners van sociale huurwoningen kunnen gebruikmaken van de nieuwe regeling, mits zij toestemming krijgen van de verhuurder. Voor mensen met een IOAW- of IOAZ-uitkering hoeft de huurinkomst niet te worden afgestaan, en voor Amsterdammers met een AOW-, WIA- of WW-uitkering verandert er niets: kamerverhuur heeft geen invloed op deze uitkeringen of op toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget. De gemeente hoopt dat de nieuwe regels leiden tot meer beschikbare woonplekken voor woningzoekenden in de stad.​