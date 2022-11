Voorwaarde VVD asielwet: asielinstroom beperken

De VVD-fractie wil vandaag met premier Rutte bespreken hoe de instroom van het aantal asielzoekers verminderd kan worden voordat zij een besluit neemt over de nieuwe asielwet. Het kabinet vindt dat die dingen los staan van elkaar, maar daar is asielwoordvoerder Ruben Brekelmans van de VVD het niet mee eens.

Dat bleek gisteren tijdens een debat over de migratiebegroting in de Tweede Kamer. De coalitie discussieert al weken over de nieuwe wet om asielzoekers beter over het land te spreiden, vooral omdat de VVD er grote moeite mee heeft. Het kabinet heeft door de discussie binnen de coalitie al drie deadlines gemist voor de publicatie van de wet, tot groot ongenoegen van onder meer gemeenten en de oppositie.

Asielinstroom beperken

De VVD-fractie heeft Rutte uitgenodigd om dinsdag aan te schuiven bij het fractieberaad, waar hij op in is gegaan. Het idee is dat de partijleider met zijn visie op de beperking van de asielinstroom de impasse kan doorbreken. De partij vindt de ‘context’ volgens Brekelmans belangrijk, al staan de twee discussies volgens staatssecretaris Van der Burg (Asiel) los van elkaar.

Asielopvangtaak

Brekelmans wijst erop dat het benodigde aantal opvangplekken ‘over een paar jaar misschien zelfs 90.000’ bedraagt, nog eens tienduizenden meer dan dit jaar. Als daar niets aan gebeurt, zal de spreidingswet volgens hem te weinig uithalen. ‘Natuurlijk spreek je daar dan over met elkaar.’ Hij merkte een aantal keer op dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maar 25.000 aanvragen kan verwerken en ook de opvang zijn grenzen heeft. Zelfs als daar extra geld naartoe gaat en alle gemeenten een asielopvangtaak krijgen.

Wegsturen

Brekelmans herhaalde een aantal suggesties die de VVD in het verleden ook gedaan heeft. Er moet bekeken worden of asielzoekers vaker weggestuurd zouden moeten worden. De partij is ook een voorstander van strengere controles aan de buitengrenzen van Europa en van Nederland. Verder zegt Brekelmans dat de overlast rond asielzoekerscentra beter bestreden moet worden, er misschien toch noodwetgeving toegepast kan worden en dat er internationaal betere afspraken moeten komen.

Veiligheidsberaad

Ook voor de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad blijft de crisis in de asielopvang en een akkoord over de asielwet het belangrijkste onderwerp van gesprek. Vanavond hebben zij een digitale vergadering met staatssecretaris Van der Burg over hoe de opvang van vluchtelingen er volgend jaar uit moet zien. Het Veiligheidsberaad heeft daartoe een voorstel gedaan, maar daarvoor is een voorwaarde dat het asielakkoord er komt. Als dat niet gebeurt, verandert alles, aldus de burgemeesters.

Ook plaatsen voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen en woonruimte voor statushouders staan weer op de agenda. Het huisvesten van statushouders is een taak voor gemeenten. Het regelen van noodopvangplekken echter niet. Het Veiligheidsberaad wil dat daar onderhand een eind aan komt.