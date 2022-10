Ultimatum asielwet lijkt niet haalbaar

De coalitiepartijen overleggen vrijdag verder met staatssecretaris Van der Burg (Asiel) over de nieuwe asielwet die hij door wil voeren. Dat meldt een woordvoerder van de VVD. Een digitaal overleg gisteren leidde nog niet tot overeenstemming. De staatssecretaris gaat niet in op het ultimatum van 7 november dat het Veiligheidsberaad stelde, maar dat lijkt nauwelijks haalbaar.

Van der Burg meldde vrijdag voor de tweede keer dat het wetsvoorstel om asielzoekers over gemeenten te spreiden nog niet klaar is. De fractie van de VVD heeft er moeite mee heeft dat gemeenten verplicht worden noodopvang te verzorgen voor asielzoekers. Zij willen liever dat gemeenten met bijvoorbeeld een bonus worden verleid om een bijdrage te leveren. De woordvoerder wil niets zeggen over wat er inhoudelijk is besproken woensdag.

Erg krap

Volgens een andere ingevoerde zullen de fractieleiders van de coalitiepartijen en de staatssecretaris elkaar vrijdag fysiek treffen. Komen zij er samen uit, dan is het de vraag of wat is afgesproken ook haalbaar is. Als het wetsvoorstel klaar is moet het eerst nog in consultatie en daarna naar de Raad van State (RvS) voor advies, voordat het bij de Tweede Kamer wordt ingediend. De beoogde invoeringsdatum van 1 januari wordt erg krap, gaf Van der Burg al toe.

Ultimatum

Ook het ultimatum van de burgemeesters in het Veiligheidsberaad lijkt niet haalbaar. Zij willen dat het wetsvoorstel er op 7 november ligt. Als het op die dag nog niet aan de Tweede Kamer is aangeboden, gaan de burgemeesters ‘serieus bespreken of zij nog langer een rol kunnen spelen in dit onderwerp,’ zei beraadsvoorzitter Hubert Bruls dinsdag. ‘Dan moeten we echt bepalen wat wij nog kunnen en willen doen.’

De staatssecretaris wil nog steeds zijn voorstel ‘zo spoedig mogelijk’ af hebben. Een nieuwe deadline daarvoor laat hij in het midden, zo reageert hij via zijn woordvoerster op het ultimatum. Wellicht dat hij het plan alvast neerlegt bij de Kamer voordat het in consultatie gaat en er advies van de RVS is.

Onacceptabel

Volgens Bruls is het onacceptabel dat het kabinet zich niet aan de afspraken houdt, terwijl van de gemeenten en veiligheidsregio’s een grote inspanning wordt gevraagd in de asielopvang. Het Veiligheidsberaad komt op 7 november weer bijeen. Die dag is er ook een wetgevingsoverleg in de Kamer over migratie en asiel.