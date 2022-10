Vergoeding opruimkosten drugsafvaldumpingen omhoog

Het kabinet verruimt de vergoeding van opruimkosten na dumpingen van drugsafval voor particulieren en overheden. Vanaf het eerste kwartaal van 2023 kunnen gemeenten maximaal 200.000 euro vergoed krijgen.

Criminelen lozen giftige stoffen die vrijkomen bij de productie van synthetische drugs vaak langs de openbare weg of in natuurgebieden. ‘Uitgangspunt is en blijft dat de vervuiler betaalt. Maar daders van illegale dumpingen zijn vaak lastig op te sporen.’ Dat schrijft minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid, mede namens staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, aan de Tweede Kamer.

Maximaal 200.000 euro

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen nu de helft van de kosten vergoed tot een bedrag van 25.000 euro. Voor de meeste dumpingen voldoet deze regeling volgens minister Yeşilgöz, maar soms zijn de kosten een stuk hoger. De nieuwe regeling voorziet in volledige vergoeding van opruimkosten, tot maximaal twee ton.

De provincies voeren de subsidieregeling uit, waardoor de ingangsdatum van de verruiming per regio iets kan verschillen. Hierover communiceren ze in het eerste kwartaal van 2023.

Megadumpingen

Voor drie ‘megadumpingen’ in Noord-Brabant zijn de kosten nog steeds een stuk hoger dan het subsidieplafond. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betaalt op die plekken samen met andere betrokken partijen de kosten. Deze worden teruggehaald als er een verantwoordelijke partij in beeld is. De megadumpingen waren voor de Tweede Kamer aanleiding om aan te dringen op een ruimere vergoeding.

Rijksregeling

In 2024 loopt de huidige subsidieregeling via de provincies af. Daarom komt er een nieuwe structurele rijksregeling voor het opruimen van drugsafval. De planning is deze per 1 januari 2025 in werking te laten treden. Hierin wordt rekening gehouden met megadumpingen, zodat maatwerk niet meer nodig is. Ook de kosten van het ontmantelen van drugslaboratoria komen in de regeling.

In 2019 was een blijvende subsidieregeling voor de opruimkosten van drugsafval niet bespreekbaar. Toenmalig minister Grapperhaus vond dat regionale en lokale overheden zelf met een structurele financieringsoplossing moesten komen. Toch kwam hij een aantal maanden later met 1 miljoen euro per jaar over de brug, voornamelijk voor particulieren, maar ook deels voor gemeenten.

Aanpak drugstoerisme

Grapperhaus’ opvolgster schrijft ook dat ze samen met gemeenten, de toerismebranche en de luchtvaartsector een plan van aanpak maakt om drugstoerisme tegen te gaan. Uit gesprekken met onder meer de VNG, Amsterdam en enkele grensgemeenten blijkt welke problemen gemeenten hierbij ervaren. En over welke instrumenten in de aanpak zij beschikken en wat er nog mist. Dit vormt de input voor het plan van aanpak. Het streven is dit in het eerste kwartaal van 2023 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Wet Damocles

In een motie is gevraagd om op korte termijn samen met gemeenten en woningbouwcorporaties te bedenken hoe de gevolgen van de Wet Damocles kunnen worden gemonitord. ‘Ik ben over de uitvoering van deze motie in gesprek met enkele gemeenten, de VNG en de vereniging voor woningbouwcorporaties,’ schijft Yeşilgöz, ‘maar het is erg complex gebleken.’

Daarom doet het WODC verkennend onderzoek naar de mogelijkheden. Op basis daarvan komt er een plan van aanpak, dat in het voorjaar van 2023 naar de Tweede Kamer moet gaan.