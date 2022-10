Sluitingsbevoegdheid niet toereikend bij geweld rond woning

Bij ernstig geweld als gevolg van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit moeten burgemeesters ook de bevoegdheid hebben om een woning te sluiten. Volgens de regering is de huidige bevoegdheid niet toereikend bij ordeverstoring door ernstig geweld of bedreiging daarmee, beschieting van een woning, of het aantreffen van een wapen.

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid stuurde deze week het wetsvoorstel voor de uitgebreide sluitingsbevoegdheid naar de Tweede Kamer. Wetstechnisch draait het voornamelijk om wijziging van artikel 174a van de Gemeentewet, dat in de praktijk vooral dient om drugspanden te sluiten. Deze mogelijkheid wordt uitgebreid.

Woonoverlast

Nu mogen burgemeesters formeel een woning sluiten bij verstoring van de openbare orde door gedragingen in die woning. Het criterium hiervoor is ernstige woonoverlast, waarbij sprake moet zijn van verschillende soorten ernstige overlast, die zich met grote regelmaat en langdurig voordoen. Die bevoegdheid blijkt niet in alle gevallen toereikend. Bijvoorbeeld toen in Nieuwstadt explosieven werden gegooid naar een woning van een lid van een motorbendelid.

In actie

Voor zover mogelijk zoeken burgemeesters hun toevlucht tot een noodbevel. ‘Om wijken veilig te houden, is het belangrijk dat een burgemeester de openbare orde kan bewaren of herstellen in verstoorde situaties,’ aldus Yeşilgöz-Zegerius. ‘Handgranaten die aan de deurknop gehangen worden of angst voor op handen zijnde liquidaties zijn zaken die een enorme druk op de buurt leggen. Met deze uitbreiding kunnen burgemeesters in actie komen als zoiets gebeurt. Dit was ook een wens van burgemeesters zelf.’

Ondermijningswet

De aanpassing van de Gemeentewet staat al een aantal jaren op de agenda in het kader van de zogenoemde ondermijningswetgeving. Als onderdeel daarvan is de sluitingsbevoegheid van burgmeesters eerder verruimd. Door wijziging van de Opiumwet per 1 januari 2019 mag een woning ook gesloten worden als er voorwerpen of stoffen liggen die bestemd zijn voor de productie van drugs. Voorheen mocht dat alleen als er daadwerkelijk drugs werden aangetroffen.