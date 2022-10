Nog geen akkoord over asielwet

Er is nog geen akkoord over een wetsvoorstel voor de verdeling van asielzoekers over gemeenten. De coalitiepartijen zijn het niet met elkaar eens over de uitwerking van het voorstel. De Tweede Kamer wilde desondanks dat er afgelopen vrijdag een tekst van het kabinet zou liggen.

Dat schrijft staatssecretaris Van der Burg (Asielzaken). De gesprekken lopen nog, zei hij vrijdag na de ministerraad. ‘Ik ga er zeker uitkomen, maar tot mijn grote spijt is er meer tijd nodig.’ Hij wilde niet zeggen waar het op vastzit, maar zegt dat het overleg de goede kant opgaat. Volgens Van der Burg is 1 januari als invoeringsdatum nog steeds mogelijk, maar dan heeft de Kamer minder tijd om het wetsvoorstel te behandelen.

De consultatieversie van de wet had drie weken geleden al klaar moeten zijn. Ook de nieuwe deadline, vóór het herfstreces, is niet gehaald voor die eerste concrete uitwerking. ‘Ik baal er ontzettend van,’ verklaarde de staatssecretaris. ‘Het is belangrijk dat er een wet is die op draagvlak kan rekenen in zowel het parlement, dus ook de coalitie, als in de samenleving.’ Hij noemt geen nieuwe datum wanneer de nieuwe wet klaar moet zijn. ‘Ik ga stug door.’

Dwang

Van der Burg wil gemeenten desnoods dwingen asielzoekers op te nemen, omdat er nu te weinig opvangplekken zijn. Deze bestuursdwang ligt in de Tweede Kamer onder meer moeilijk bij de VVD, de partij van de staatssecretaris. In Den Haag wordt gesproken van de ‘wortel en de stok’: enerzijds worden gemeenten beloond als zij zelf voor opvang zorgen, anderzijds zullen er naar verwachting elementen van dwang in de wet zitten.

Teleurstellend

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg noemen het ‘buitengewoon teleurstellend’ dat het kabinet geen akkoord heeft bereikt over de asielwet. ‘Nu moeten we opnieuw met de staatssecretaris om de tafel over het regelen van opvangplaatsen voor asielzoekers, zonder daar op voorhand conclusies aan te verbinden,’ laat beraadsvoorzitter Hubert Bruls weten.

Draagvlak

Bruls zegt dat ‘er wel iets was afgesproken en ook het kabinet heeft zich uitgesproken over het in omloop brengen van de wet’. Het draagvlak voor het bestuurlijk akkoord dat de burgemeesters in augustus sloten met het Rijk zal hierdoor afnemen, verwacht hij. In dat akkoord beloofden de gemeenten voorlopig nog hulp, hoewel dat geen taak van gemeenten of veiligheidsregio’s is.

Randvoorwaarde

Het Veiligheidsberaad is zeer geïrriteerd dat er zo’n tweehonderd gemeenten zijn die, zoals het beraad zegt, hun taken niet uitvoeren. Vorige week drongen de burgemeesters in een brief aan Van der Burg nog met klem aan op een lijst van de achterstand bij gemeenten in de asielopvang.

Die gemeenten zouden zo snel mogelijk moeten horen wat de gevolgen zijn van niet meewerken, zodat ze in actie komen. ‘De asielwet is een randvoorwaarde om uit de crisis te komen. Nu het langer duurt zal het ook lastiger worden om alles voor elkaar te krijgen,’ aldus Bruls.

Verbijsterd

VluchtelingenWerk Nederland is ‘verbijsterd’ dat er nog steeds geen akkoord is. Volgens de organisatie is de situatie zo dringend dat ‘kabinet en coalitiepartijen de impasse vandaag nog moeten doorbreken en moeten komen met een wet die alle gemeenten een eerlijke verantwoordelijkheid geeft’. De omstandigheden in crisisnoodopvanglocaties zouden veelal ver beneden de maat zijn.