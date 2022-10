Burgemeesters: haast maken met spreidingswet

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad willen dat het kabinet haast maakt met verplichte spreiding van de asielopvang over het land. ‘Wij wachten in spanning. Het moet nu echt wel gebeuren,’ zegt voorzitter Hubert Bruls. De VNG noemt de zorgen over asielopvang ‘onverminderd groot’.

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) zegt dat hij het aangekondigde wetsvoorstel deze week in consultatie zal brengen. De wet is voor de burgemeesters een van de voorwaarden om de asielopvang in goede banen te leiden.

‘Opvang nodig’

‘Als de wet, waarin elke gemeente wordt aangewezen om asielzoekers op te vangen, er niet komt, dan beginnen we weer van voor af aan,’ zegt Bruls. Volgens hem is een plicht nodig om nu en in de toekomst de toestroom van mensen aan te kunnen. ‘Als er niet op een of andere manier een plicht komt, zodat iedere gemeente opvang moet realiseren, wordt het in de toekomst heel lastig.’

Volgens burgemeester Antoin Scholten van Venlo zijn de huidige problemen ‘naweeën van het te snel sluiten van veel azc’s’. Hij zegt te hopen dat het ‘nooit tot dwang komt’. Ook voorzitter Jan van Zanen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schaart zich achter de wet.

‘Als er pijn is, moeten wij die pijn allemaal een beetje dragen. Als we dat niet vrijwillig doen, dan moet je een beetje duwen om die pijn eerlijk te verdelen. Ik ben liberaal en lid van de VVD en toch vind ik dat,’ aldus Van Zanen. De VNG sprak onlangs haar zorgen nog uit in een ledenbrief over de asielopvang.

Burgemeester Wouter Kolff uit Dordrecht wil duidelijkheid: ‘Afspraak is afspraak. Het is belangrijk dat als wij afspraken maken dat die worden nagekomen en realistisch blijken te zijn.’

Kritiek terecht

De staatssecretaris vindt de kritiek ‘volledig terecht’, zoals hij eerder al zei. ‘Ik heb gewoon een wet nodig die helpt om te kunnen spreiden. Die had ik beloofd voor 1 oktober en had er dus al moeten zijn. Een belofte moet je nakomen.’

De wet is volgens Bruls ‘meer nog dan een stok achter de deur’. Met ‘gepolder’ loopt de asielaanpak volgens hem spaak. Als elke gemeente alleen of samen met een andere een reguliere opvang heeft, is het probleem opgelost. ‘Nu zijn het heel vaak dezelfde gemeenten die extra inspanningen leveren.’