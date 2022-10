Haagse omkoopverdachten wijzen verdenkingen van de hand

Vier Haagse ondernemers die verdacht worden van deelname aan een criminele organisatie en omkoping van voormalig wethouder economie Richard de Mos, hebben geen goed woord over voor het Openbaar Ministerie.

Een oud-gemeenteraadslid en horecaonderneemster hekelt ‘de wrede en slinkse wijze’ waarop zij naar eigen zeggen gebruikt is. ‘Woestmakend’ noemt ze de verdenkingen jegens haar. ‘Ik werp de beschuldigingen verre van mij,’ zei ze maandag in de rechtbank in Rotterdam tijdens een zogeheten regiezitting.

Tijdens de zitting kwamen onder meer verzoeken en onderzoekswensen aan bod. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak is vanaf volgend jaar januari, ruim drie jaar na de inval van rechercheurs in het stadhuis en bij De Mos thuis. Er zijn drie weken voor de behandeling uitgetrokken.

Verdenkingen De Mos

De oprichter en naamgever van Groep de Mos/Hart voor Den Haag, de grootste partij in de hofstad, wordt verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie, schending van het ambtsgeheim en overtreding van de Kieswet (stemfraude).

Volgens het OM heeft De Mos ondernemers geholpen in ruil voor donaties. De eigenaren van een zalencentrum zouden zo een nachtvergunning hebben gekregen.

De regiezitting in De Mos’ zaak was afgelopen vrijdag al, net als van partijgenoot Rachid Guernaoui, die wethouder financiën was. Beiden ontkennen ook maar iets verkeerd te hebben gedaan, net als de vier verdachten die maandag in de rechtbank verschenen.

Een zakenman en horecaondernemer vertelde de rechter dat hij ‘door deze politieke heksenjacht’ alles kwijtraakte. ‘Ik heb donaties gedaan in het belang van mijn stad. Alles is terug te vinden in mijn boekhouding.’ Een andere zakenman zei: “Hoe kan het dat een kleine partijdonatie tot zo’n zware verdenking komt?’

‘Onderdeel van proefproces’

De verdachten en hun advocaten noemen het vreemd dat landelijke politieke partijen wel giften en donaties mogen ontvangen, maar dat er in de zaak-De Mos een criminele verdenking is. ‘Ik krijg sterk het gevoel onderdeel te zijn van een proefproces,’ zei een van de verdachten.

Ook De Mos zei dat vorige week, hij vermoedt dat het OM met twee maten meet. ‘Wat landelijke partijen doen is precies wat het OM mij verwijt, met het verschil dat hun donaties groter en structureel zijn.’