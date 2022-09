‘Onwil gemeenten’ onderdeel van kort geding over asielcrisis

Donderdag diende het kort geding dat VluchtelingenWerk NL aanspande tegen het Rijk en het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) over de asielcrisis. Dat een deel van de gemeenten niet mee wil werken aan nieuwe opvanglocaties was onderdeel van de verdediging van het Rijk. Uiterlijk 6 oktober wordt een uitspraak van de rechter verwacht.

VluchtelingenWerk meent dat staatssecretaris Van der Burg zich niet langer kan verschuilen achter ‘de onwil van gemeenten om mee te werken aan nieuwe opvanglocaties’. Het Rijk gebruikte dit argument ook in haar verdediging tijdens het kort geding. ‘Met een spoedwet of een beroep op het staatsnoodrecht kan de staatssecretaris gemeenten verantwoordelijk maken voor de opvang, net zoals bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is gebeurd,’ aldus de vluchtelingenorganisatie. ‘Ook kan hij panden van de rijksoverheid gebruiken als opvanglocatie, zoals leegstaande kazernes en kantoorpanden.’

Kwetsbare groepen

De eis in het kort geding was dat de opvang van vluchtelingen en asielzoekers per 1 oktober aan de minimale eisen voldoet. Tot die tijd mogen kwetsbare groepen zoals kinderen, zwangere vrouwen en getraumatiseerde asielzoekers niet in de noodopvang worden geplaatst. Die laatste eis kan volgens het COA en de Staat niet worden toegewezen. ‘Dan kan het ertoe leiden dat mensen niet worden opgevangen,’ aldus hun advocaat.

Inhumaan

Tijdens de zitting lichtte de vluchtelingenorganisatie verder toe waar het hen om gaat. De omstandigheden waaronder een groot deel van de asielzoekers wordt opgevangen, zijn volgens hen inhumaan. ‘En die zijn niet tijdelijk, maar structureel geworden. Er is voor asielzoekers geen enkel perspectief op de korte termijn. Medewerkers van het COA moeten in staat worden gesteld om hun taak goed uit te voeren, snel beslissen op asielverzoeken en het bieden van menswaardige opvang.’

Bestuursrechter

Het COA en het Rijk vinden dat de zaak zich niet leent voor een kort geding, maar hoort bij een bestuursrechter die dieper op de zaak kan ingaan. De landsadvocaat erkent dat het niveau van de opvang momenteel ondermaats is, ‘soms veel lager dan we gewend waren en de Staat en het COA wensen’. Ze zegt dat er geen oplossing op korte termijn is, maar dat die ‘slechts stap voor stap’ kan worden bereikt.

Crisis

Volgens VluchtelingenWerk is deze opvangcrisis, ontstaan door politieke keuzes om te bezuinigen op de IND en asielzoekerscentra te sluiten, niet oplosbaar. ‘Deze crisis kwam bovendien niet uit de lucht vallen: hier is al jaren voor gewaarschuwd.’ De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en de Raad voor het Openbaar bestuur kwamen tot dezelfde conclusie over de oorzaak.