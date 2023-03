Gemeenten kunnen ook te hoge borg bij huur aanpakken

Als de Wet goed verhuurderschap ingaat mogen verhuurders van woningen maximaal twee keer de kale maandhuur vragen als borgsom. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met het wetsvoorstel en de toevoeging over de borg. De wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om misstanden aan te pakken. ‘Gemeenten kunnen dit echt veel beter dan het Rijk zou kunnen,’ aldus woonminister De Jonge.

Het wetsvoorstel goed verhuurderschap werd afgelopen juni door De Jonge ingediend bij de Tweede Kamer. Het geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het verhuren van woon- of verblijfsruimten. Op 7 maart stemde de Kamer in met het wetsvoorstel en een amendement van Kamerlid van Baarle over de borgsom.

Borgsom

Daardoor mogen verhuurders niet teveel borg vragen. Ook moeten ze informatie verstrekken aan de huurder over de hoogte van de waarborgsom, en hoe en wanneer deze wordt verrekend. De borg moet binnen twee weken na afloop van de huur worden teruggestort. Behalve als er schade is, of de huurder de volledige huur niet heeft voldaan. Dat mag verrekend worden met de borg, het restant moet dan binnen 30 dagen worden overgemaakt.

Minister de Jonge gaf tijdens het debat over de Wet goed verhuurderschap in februari al aan achter de regels voor de borgsom te staan. ‘Er zijn immers op dit moment wettelijk geen regels vastgelegd over de borg, waardoor hier niet op te handhaven is en excessen zich kunnen voordoen,’ schrijft hij in een reactie. ‘Daarnaast is het amendement op zo’n manier vormgegeven dat het uitvoerbaar is voor gemeenten.’

Uitvoering

In dat debat kwamen veel kritische vragen over de uitvoering door gemeenten naar voren. Is de handhaving en het toezicht wel haalbaar? ‘Ik vind dat gemeenten aan zet moeten zijn in de dingen die ze beter kunnen. Nou, dit kunnen gemeenten echt veel beter dan het Rijk het zou kunnen,’ antwoordt De Jonge. ‘Zij weten waar je wel of niet vergunningen voor moet afgeven. Het is echt indrukwekkend wat ze daarin weten neer te zetten. Laat dit dus nou vooral bij de gemeenten.’

Vergunning

De Jonge meent dat als je als pandjespaas in de gemeente Rotterdam niet meer aan de bak komt, dat ook niet lukt in een andere gemeente. Onder meer door de verhuurvergunning. ‘Als er een boete wordt gegeven, wordt er genamed en geshamed. Andere gemeenten, waar ze dus ook met deze systematiek werken, kunnen dus zeggen: bij ons krijg je sowieso geen vergunning. Dus dat helpt.’

De minister noemt als extra wapen ook de Wet betaalbare huur, die momenteel in consultatie is. ‘Door het dwingend maken van het woningwaarderingsstelsel is het sowieso al niet mogelijk, ook in al die andere gemeenten niet, om weer een pand te verhuren tegen zo’n absurde verhuurprijs.’

Instrumenten

Hij denkt dat de grote frustratie van gemeenten nu is dat het ze überhaupt niet lukt om malafide verhuurders uit de wijk te krijgen. ‘Dat is enorm frustrerend, want ze steken er vreselijk veel tijd in.’ De wet geeft gemeenten volgens De Jonge nu de instrumenten om met al hun observaties daadwerkelijk wat te doen. ‘Ik denk dat het een enorme stap vooruit is.’

Beheerovername

Gemeenten kunnen bij misstanden, die onder meer via een nieuw meldpunt voor ongewenst huurgedrag binnekomen, beginnen met het aanschrijven van de verhuurder. Daarna kan een last onder dwangsom, of onder bestuursdwang en een bestuurlijke boete worden ingezet. Als dat allemaal niet werkt, is er de beheerovername. Het college kan daartoe besluiten als binnen vier jaar al twee keer een bestuurlijke boete is opgelegd en de verhuurder opnieuw de regels overtreedt. De beheerovername wordt openbaar. Dus als een verhuurder zijn pand verkoopt en elders verdergaat, kan de betreffende gemeente dit weten.

‘Dat is een vrij ruig instrumentarium en ook vrij ingrijpend als het gaat over het eigendomsrecht,’ zegt de minister daar over. ‘Ik denk dat dit geweldig gaat helpen om die foute pandjesbazen er uit te krijgen. Je hele pand wordt opgeknapt en dan mag jij de rekening betalen. Het allerbelangrijkst is natuurlijk dat de rekening terechtkomt bij de eigenaar, en dus niet voor de gemeente is.’