Tientallen boetes ondanks betere naleving noodmaatregelen

Hoewel de coronamaatregelen dit weekeinde over het algemeen goed werden nageleefd en het rustig was op de stranden, is ook meermalen ingegrepen. Tientallen boetes zijn uitgedeeld voor het negeren van het verbod op groepsvorming zonder voldoende afstand te bewaren.

In het hele land gingen vrijdag de aangescherpte noodverordeningen in om de nieuwe coronamaatregelen te handhaven en beboeten. Het is onder meer ‘verboden zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste

1,5 meter’. Over het algemeen was de indruk dat de ‘afstandsmaatregelen’ beter werden nageleefd dan vorige week en meer mensen thuisbleven dan het vorige weekeinde. Aan de stranden van onder meer Hoek van Holland, Noordwijk, Scheveningen, Voorne-Putten, Zandvoort en in de provincie Zeeland was het rustig.

In Breda bleven populaire plekken leeg, twittert burgemeester Paul Depla.

Afstand houden. En niet met z’n allen naar de populaire plekken gaan. Ook niet met mooi weer. Vervelend. Maar noodzakelijk. Want alleen samen stoppen we het virus. Breda snapt dat. En daarom blij met rustig Mastbos en een vrijwel leeg Markdal. pic.twitter.com/zaPfpOgmG2 — Paul Depla (@PaulDepla) March 28, 2020

Bekeuringen

Ook in Den Haag hielden de meeste mensen zich volgens de politie ‘netjes aan de maatregelen’, maar er werden tientallen boetes uitgedeeld aan mensen die ondanks een waarschuwing de maatregelen bleven overtreden. Zoals in de omgeving van het Kaapseplein. Daar zette de politie een drone met ingebouwde speaker in om het aanwezige publiek in meerdere talen aan te spreken. Na waarschuwingen deelden agenten uiteindelijk bekeuringen uit. Ook in de omgeving van het Spicoveld en het wijkpark Transvaal werd bekeurd voor het herhaaldelijk negeren van de opgelegde overheidsmaatregelen.

De politie Haarlemmermeer bekeurde zondag een vliegtuigspotter. Spotters hadden hun auto in de buurt van Schiphol langs de weg neergezet om te kijken naar de laatste landing van een Boeing 747 van KLM. De gemeente Haarlemmermeer had vooraf duidelijk gemaakt dat het, vanwege de maatregelen rond het virus, verplicht was 1,5 meter afstand te bewaren op de locatie waar veel drukte werd verwacht.

Vanwege het #Coronavirus gaat de 747-vloot van KLM met pensioen. Zondag landt het laatste toestel op Schiphol. @NHNieuws zorgt voor een livestream. Ga niet op locatie kijken, want je riskeert een boete van 400 euro. Lees het hele artikel voor alle details. https://t.co/QKi24qkiY7 — Haarlemmermeer (@haarlemmermeer) March 28, 2020

Toch kwamen meerdere spotters richting Schiphol. Voor overtreding van de noodovertreding werd uiteindelijk niemand beboet. Eén man negeerde een bevel van de politie en ontving alsnog een boete.

Gesloten

Burgemeester Aboutaleb sloot dit weekend per direct het Grand Hotel Central in Rotterdam nadat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een feest op een van de kamers werd gehouden door 24 jongeren. Dat bevestigde een woordvoerder van de gemeente aan NU.nl. Verder zijn campings, skate- en sportparken en voetbalkooien in Rotterdam-Rijnmond sinds vrijdag gesloten. Recreëren is nu onverantwoord, aldus de burgemeester van Rotterdam.

In de veiligheidsregio Zeeland zijn recreatieve overnachtingen sinds 12.00 uur vandaag tot nader order verboden. Alle recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, (air) B&B, pensions, jachthavens en camperplaatsen moeten de deuren sluiten voor vakantiegangers en mensen die een weekendje weg willen. Hotels hoeven niet te sluiten, maar mogen voor zakelijke overnachtingen en andere niet recreatieve doeleinden open blijven.

In Schiedam heeft Handhaving en Toezicht dit weekend de deuren laten sluiten van een sportschool. De openstelling daarvan is categorisch verboden op grond van de noodverordening. ‘Ook het lesgeven met een beperkte groep personen is niet toegestaan,’ verduidelijkte de afdeling op Twitter.

Parken hoofdstad

Ook in Amsterdamse parken was het afgelopen weekeinde aanzienlijk rustiger dan vorige week. De gemeente moest zondag alleen ingrijpen in een skatepark voor jongeren op het Olympiaplein. Daar was het te druk en werd besloten het park te sluiten. In sommige parken en op pleinen zijn mensen aangesproken op de regel om anderhalve meter afstand te houden.

Markten

De markt in Ede werd zaterdag om 13.00 uur gesloten. ‘Door de setting van de markt kunnen de bezoekers zich niet houden aan de 1,5 meter afstand,’ aldus de gemeente. In Den Haag ging de eerder gesloten Haagse Markt vrijdag weer open in aangepaste vorm. De gemeente sloot zaterdag wel een groentegroothandel die zijn koopwaar aantrekkelijk geprijsd in een kraampje voor de deur aanbood, waar ‘veel mensen op afkwamen’.