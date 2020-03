Uitwerking maatregelen: raadsvergaderingen mogen wél

Vergaderingen van de gemeenteraad en andere wettelijk verplichte samenkomsten mogen doorgaan, mits onder de 100 personen en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen. Evenementen met een vergunning- en meldplicht worden verboden tot 1 juni. Dat blijkt uit aanvullende informatie over de coronamaatregelen.

Het kabinet trof aangescherpte maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, gericht op evenementen en samenkomsten. Die werden op maandag in grote lijnen naar buiten gebracht. Nu zijn de regels wat verder uitgewerkt. Het Veiligheidsberaad moet de maatregelen treffen. De voorzitter van elke veiligheidsregio kan bepaalde locaties zoals parken en stranden sluiten om zo groepsvorming te voorkomen.

Samenkomsten

Evenementen met een vergunning- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020. Alle overige samenkomsten mogen tot 6 april niet meer. Met uitzondering van wettelijk verplichte bijeenkomsten zoals vergaderingen van de gemeenteraad en noodzakelijke samenkomsten voor de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, steeds met maximaal 100 personen. Ook uitvaarten, huwelijksvoltrekkingen en samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, zoals kerkdiensten, mogen doorgaan: met maximaal 30 personen. ‘Alleen als alle hygiënemaatregelen in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.’

Tot 1 juni of 6 april?

Alleen evenementen die planbaar en vergunningplichtig zijn worden afgelast tot 1 juni. ‘De keuze is gemaakt vanwege organisatorische gronden zoals voorbereidingswerkzaamheden die nu plaatsvinden en waarbij een groot aantal personen betrokken zijn. Zoals Koningsdagactiviteiten.’ De rest van de maatregelen geldt vooralsnog tot en met 6 april. ‘Uiterlijk 6 april wordt er besloten over het al dan niet verlengen daarvan,’ aldus het ministerie.

Winkels en vakantieparken

Winkels moeten gesloten worden en openbaar vervoer stilgelegd als ‘er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 m afstand’. Dat geldt ook voor locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden. Markten zijn een aparte categorie, omdat ze soms deel uitmaken van de voedselketen. Gemeenten en marktmeesters moeten afspraken maken om ervoor te zorgen dat marktbezoekers afstand kunnen houden. Werken deze maatregelen niet, dan kan de burgemeester alsnog tot sluiting overgaan. De Haagse Markt is vandaag al door burgemeester Remkes gesloten.

Groepsvorming

Groepsvorming, al dan niet toevallig, in de publieke ruimte wordt verboden. Dat zijn drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Uitzonderingen zijn personen die een gezamenlijk huishouden vormen en kinderen tot en met 12 jaar die samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. ‘Mits deze onderling 1,5 m afstand bewaren.’ Een burgemeester kan bepalen dat in een bepaald gebied een verbod op groepsvorming geldt. Gemeenten moeten communiceren waar een verbod op groepsvorming geldt.

Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen moeten sluiten. Het uitoefenen van contactberoepen, zoals masseur, kapper, nagelstylist, rijinstructeur, en het leveren van escortdiensten mag ook niet meer.

Noodverordening

Heel duidelijk is het ministerie nog niet over de modelverordening die hiervoor nodig is. De maatregelen over samenkomsten en het sluiten van zaken als casino’s en kappers ‘moeten worden opgenomen in een noodverordening’. De overige punten zoals over groepsvorming moeten ’zodanig in de noodverordening worden opgenomen dat handhaving mogelijk wordt indien dat noodzakelijk is’.

Dit wordt momenteel uitgewerkt in een aangepaste modelnoodverordening. Die wordt, ’als deze klaar is’ door het Veiligheidsberaad aangeboden aan alle voorzitters en directeuren van de veiligheidsregio’s, die het model vervolgens omzetten in een regionale verordening en publiceren.