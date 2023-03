Voor 1 april tweeduizend extra asielopvangplekken nodig

Voor 1 april moeten er tweeduizend extra plekken gevonden worden voor de noodopvang van asielzoekers. Mogelijk blijven enkele crisisnoodopvanglocaties langer open en dan komt het tekort uit op duizend plaatsen. Dat is maandag gebleken tijdens een digitaal overleg van staatssecretaris Van der Burg (Asiel) met de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad.

Dat zegt beraadsvoorzitter Hubert Bruls. ‘Er zijn eigenlijk zo’n 60.000 structurele plaatsen voor asielzoekers nodig in Nederland. Maar structurele opvang is nog niet geregeld. Het is dus duidelijk dat noodopvang nog steeds onontkoombaar is,’ aldus Bruls.

De veiligheidsregio’s gaan dat in het voorjaar niet meer regelen en dragen hun taak over aan de zogenoemde provinciale regietafels, die dan samen met gemeenten moeten zoeken naar plaatsen voor asielzoekers. ‘Het was nooit de taak van veiligheidsregio’s. We hebben het gedaan omdat er crisis was, maar nu is het echt genoeg.’

Langer open

Naar verwachting arriveert er in het voorjaar weer een grote stroom asielzoekers in Nederland. Dan wordt het weer echt spannend volgens Van der Burg. Er zouden per 1 april veel crisisnoodopvanglocaties gaan sluiten, omdat de gebouwen weer voor andere doeleinden nodig zijn. Nu de nood nog steeds hoog is, hebben veel gemeenten alsnog besloten de crisisnoodopvang langer open te houden, bleek tijdens het beraad. Minimaal tot 1 juli, aldus een woordvoerder van de staatssecretaris. Gehoopt wordt dat er nog meer noodopvanglocaties open kunnen blijven. Als dat gebeurt zijn er nog duizend plekken extra nodig.

Niet opgevuld

Sommige gemeenten hebben nog wel plaats in hun noodopvangcentra, zegt Bruls. Maar die plekken worden soms niet opgevuld omdat een gemeente bijvoorbeeld geen alleenreizende mannen wil opvangen uit vrees voor overlast. ‘Dat mag en dat kan niet,’ vindt Bruls. ‘Het is ook niet solidair met andere gemeenten die wel voor iedere vluchteling plaats maken.’ In Bruls’ eigen gemeente Nijmegen gaat half april een noodopvang open voor 1200 mensen. De gemeente rekent er op dat daar vooral alleenreizende mannen terecht zullen komen.

Schip

Tegelijkertijd moet het cruiseschip dat aangemeerd ligt in Velsen en waarop de afgelopen maanden zo’n duizend asielzoekers werden opgevangen, waarschijnlijk per half april vertrekken. Dat stelde het college aan de gemeenteraad voor. Het gemeentebestuur van Velsen ziet wel een mogelijkheid om in de toekomst een klein zeecruiseschip te gebruiken als opvanglocatie voor zo’n vierhonderd vluchtelingen.

Een klap voor de opvangcapaciteit want we hebben de plekken zo hard nodig en we moeten nu voor deze 1000 mensen een andere plek vinden. Ik dank de gemeente dat het 6 maanden mocht en hoop dat een andere gemeente het schip wil ontvangen. https://t.co/ez6WLqo32v — Eric van der Burg (@ericvanderburg) March 10, 2023

Aanmeldcentrum

De gesprekken met twee gemeenten over het realiseren van een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers zijn op dit moment in een vergevorderd stadium. Dat schrijft Van der Burg in antwoord op Kamervragen. ‘Bij de huidige zoektocht naar aanvullende aanmeldcentra wordt bezien in hoeverre het asielproces, al dan niet gedeeltelijk, ook op andere locaties kan worden doorlopen. Zoals nu reeds gebeurt in Budel en Zevenaar, om de afhankelijkheid van één aanmeldcentrum te reduceren. Het is niet de bedoeling om diensten uit Ter Apel ergens anders onder te gaan brengen.’

Het verzoek van het COA voor een aanmeldcentrum in Bant heeft een andere vorm gekregen. Een potentiële bijdrage door de gemeente zal gericht worden op nareizigers en er wordt nu gezocht naar een locatie. Ook wil het COA een opvanglocatie openen in de gemeente Noordoostpolder, waar 300 nareizigers kort kunnen verblijven voor aanmelding bij de IND in Zevenaar. Het COA en de gemeente zijn in gesprek om tot een eventuele concrete uitvoering te komen, meldt de staatssecretaris.