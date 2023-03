Foto: CAO – © Inge van Mill

Het kabinet wil dat vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning sneller aan het werk gaan dan nu het geval is. Gemeenten moeten daarom aan de slag met startbanen voor statushouders. Ook kunnen vluchtelingen in een asielzoekerscentrum al gekoppeld worden aan potentiële werkgevers via zogeheten meedoenbalies.

Dat staat in het plan van aanpak statushouders aan het werk van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het plan is met sociale partners en een groot aantal maatschappelijke organisaties, uitzenders en gemeenten gemaakt. ‘Op de werkvloer leer je de Nederlandse taal en cultuur het snelste. Daarom is het essentieel dat statushouders de kans krijgen én grijpen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Hier gaan we ze actiever bij helpen,’ aldus de minister.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktdeelname van statushouders blijft significant achter bij de rest van de beroepsbevolking, schrijft Van Gennip in een brief bij het plan. De bijstandsafhankelijkheid is bijna 57 procent en een groot deel van hen is al vier jaar of langer op bijstand aangewezen. Ook blijft de arbeidsmarktpositie van werkende statushouders achter. In het plan van aanpak staat beschreven wat hieraan gedaan kan worden.

De bewindsvrouw zegt ook nadrukkelijk de praktische lessen van de relatief snelle en hoge arbeidsparticipatie van Oekraïense ontheemden mee te nemen. Ze wil de Opleidings- en Ontwikkelfondsen van werkgevers- en werknemersorganisaties inzetten bij het in dienst nemen en opleiden van statushouders. ‘Er is een stevige inzet van werkgevers en gemeenten nodig om zich extra in te spannen om de arbeidsparticipatie van statushouders te verbeteren.’

Startbanen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van statushouders naar werk. Sinds vorig jaar zijn ze ook weer verantwoordelijk voor de inburgering. Het idee is dat statushouders vanaf het moment dat ze in een gemeente komen wonen aan het werk gaan, in een baan die gecombineerd wordt met inburgering. Gemeenten, regio’s en sociaal ontwikkelbedrijven creëren hiervoor zogenoemde startbanen. De precieze invulling is aan gemeenten.

De regio Brainport Eindhoven en de gemeenten Boxtel, Meijerijstad en Nuenen gaan dit jaar testen met startbanen voor statushouders. Als dit goed werkt, wordt het uitgebreid naar meer gemeenten. Voor de betaalde startbanen wordt gebruik gemaakt van mogelijkheden in de Wet Inburgering 2021 en de Participatiewet.

Meedoenbalies

In asielzoekerscentra worden statushouders via meedoenbalies gekoppeld aan potentiële werkgevers. Op zo’n veertig azc-locaties kunnen bewoners nu al terecht voor informatie en activiteiten rondom (vrijwilligers)werk. Er zijn al goede ervaringen mee opgedaan de bedoeling is om uit te breiden.

In Almere loopt sinds januari dit jaar een proef om de dienstverlening van de bestaande meedoenbalies te verbreden. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente en werkgevers zodat meer deelnemers richting betaald werk worden begeleid. Inmiddels zijn de eerste matches met werkgevers gemaakt. De pilot wordt in de zomer van 2023 afgerond en geëvalueerd.