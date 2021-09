Foto: Fortgens Photography / Shutterstock.com

Gemeenten in het Groene Hart komen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) tekort. Zij zouden graag een regionale pool starten waarbij ze gebruik kunnen maken van elkaars handhavers. Ook de vakbond BOA ACP is positief over het plan.

Dit schrijft dagblad AD. De gemeenten waar het om gaat, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Nieuwkoop, denken na over de mogelijkheid om hun handhavers aan elkaar uit te lenen. Zo kunnen ze tijdens piekmomenten, zoals evenementen of demonstraties, altijd beschikken over voldoende handhavers.

Vakbond is voorstander

Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP is voorstander van zo’n regionale pool. Gerrits vindt zelfs dat boa’s voor het hele land moeten worden aangesteld, zo zegt hij tegen het dagblad. Zo kan de inzet van boa’s bij piekmomenten beter worden opgevangen, en voorkom je hiermee ook het probleem dat boa’s pas in andere gemeenten kunnen handhaven als hij of zij daar is beëdigd. Dat levert nu het nodige papierwerk op, zoals het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), met een langere tijdspanne tot gevolg.

Volgens Gerrits is de verrekening niet al te ingewikkeld. Gemeenten zouden de uren dat hun boa ergens anders werkt, kunnen bijhouden en deze vervolgens terugvragen op het moment dat zij zelf de inzet van een externe boa nodig hebben.

Gemeenten willen elkaars boa’s lenen, maar administratieve regels werken tegen https://t.co/6Mi6pQfy9R — Vakbond BOA ACP (@BoaAcp) September 7, 2021

Samenwerking tussen 26 gemeenten

Vorig jaar maakten 26 gemeenten die onder Veiligheidsregio Utrecht vallen, zoals gemeente Utrechtse Heuvelrug, al een dergelijke afspraak. Zij kunnen gebruik maken van de inzet van boa’s uit alle gemeenten in de regio zodra dit nodig blijkt. Daarvoor tekenden de burgemeesters van deze gemeenten een samenwerkingsovereenkomst. Bij een tekort in de ene gemeente kan zo worden gekeken naar de inzet vanuit een andere gemeente.