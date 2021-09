Ruim tweehonderd gemeenten houden halverwege oktober een inzamelweek waarin jongeren anoniem en straffeloos messen en andere wapens kunnen inleveren.

Wapenbezit en -geweld onder jongeren vormen een groeiend probleem, dat politiek op de radar staat. Ook veel gemeenten zetten het onderwerp op de agenda. Zo houdt Rotterdam inzamelacties en een gemeente als Zaandam stelde al een messenverbod voor de openbare ruimte in.

De landelijke actie, die van 11 tot 17 oktober plaatsvindt, wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met politie, het Openbaar Ministerie (OM) en gemeenten.

‘Drop je knife’

De inzamelweek is onderdeel van de nieuwe campagne Drop je knife en doe wat met je life. Die moet het messenbezit onder jongeren tegengaan. In ruim tweehonderd gemeenten kunnen zij tijdens deze inzamelingsweek hun steekwapens inleveren op lokale inleverlocaties. In sommige gemeenten die meedoen is het ook mogelijk om vuurwapens in te leveren. Wie een wapen inlevert, kan dit anoniem doen en zonder kans op straffen.

De campagne is een gezamenlijk initiatief van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Dekker voor Rechtsbescherming. Het initiatief is zelf weer onderdeel van het bredere actieplan Wapens en Jongeren. Het plan heeft tot doel het aantal wapenincidenten door jongeren in de betrokken gemeenten, waaronder de vier grote steden, met een kwart te verminderen.

Bewust maken

Het wordt uitgevoerd met onder meer minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, evenals negentien gemeenten die kampen met ‘urgente wapenproblematiek’. Ook hierbij zijn politie en justitie betrokken, met daarnaast gemeentelijke koepelorganisatie de VNG en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), net als verschillende jeugd- en welzijnsorganisaties.

Deze partijen werken samen om jongeren en ouders bewust te maken van de risico’s van wapenbezit en -gebruik. Het bezit van (steek)wapens wordt verder aangepakt met preventief fouilleren, wapen- en kluisjescontroles op scholen en voorlichtingslessen.

Wetsvoorstel

Er is ook een wetsvoorstel in de maak om de verkoop van legale messen te verbieden aan minderjarigen. Demissionair minister Grapperhaus kondigde dit eind vorig jaar al aan. Ook is er overleg tussen het ministerie en verschillende winkelketens over hoe winkeliers in de tussentijd kunnen tegengaan dat legale messen aan minderjarigen worden verkocht.

Toolbox

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een online toolbox met een mix van preventieve en repressieve maatregelen gericht tegen wapens. Deze tips moeten gemeenten handvatten bieden om zelf het wapenbezit onder jongeren te bestrijden.