Beleidstips tegen wapenbezit onder jongeren

Wapenbezit en -geweld onder jongeren is een groeiend probleem. Om gemeenten te helpen dit aan te pakken, ontwikkelden het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een ‘online toolbox’. Daarin vinden gemeenten informatie, instrumenten en goede voorbeelden.

De online Wapens en jongeren toolbox biedt gemeenten handvatten om wapenbezit onder jongeren te bestrijden. Het dossier biedt een overzicht van preventieve en repressieve maatregelen tegen wapens. Denk aan maatregelen als risicosignalering en vroegsignalering, een wapeninleveractie en preventief fouilleren. Ook staan er verschillende praktijkvoorbeelden beschreven en is er andere informatie te vinden, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving.

Actieplan Wapens en Jongeren

De toolbox komt voort uit het actieplan Wapens en Jongeren tegen wapengeweld en -bezit onder jongeren. Voor dit plan uit eind 2020, werkten het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met veel partijen samen. Zo zijn het CCV, politie, scholen, het Openbaar Ministerie (OM), vijftien gemeenten en jeugd- en welzijnswerk betrokken. Het actieplan heeft tot doel het aantal wapenincidenten door jongeren in de betrokken gemeenten, waaronder de vier grote steden, met een kwart te verminderen.

Gedurende de looptijd van het actieplan, zo’n twee jaar, wordt de toolbox uitgebreid en aangevuld. De beleidsondersteuning is beschikbaar voor álle gemeenten die de aanpak van wapens willen oppakken, niet alleen voor de vijftien die zich bij het actieplan aansloten.

Geweldsdelicten minderjarigen

Hoewel wapens verboden zijn, komen wapenbezit en steekincidenten voor onder jongeren. Dat schrijft het CCV op basis van data van het OM. ‘Hoewel het totaal aantal jeugdige verdachten dat in aanraking komt met het OM al jaren afneemt (in 2020 met 12 procent), zet in 2020 een zorgelijke trend door. Die trend was in 2019 al zichtbaar en betreft het aantal minderjarigen dat van een ernstig geweldsdelict wordt verdacht. Dat aantal is in een jaar tijd toegenomen met 17 procent, van 1633 verdachten in 2019 naar 1904 in 2020.’

Ook uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat jeugdcriminaliteit weliswaar daalt, maar dat sommige vormen juist stabiliseren of toenemen. Volgens het statistiekbureau is de jeugdcriminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen in de periode 2015 tot 2021 afgenomen, vergeleken met de vijftien jaar daarvoor.

Net als het OM constateert het CBS echter dat ernstig geweld gepleegd door minderjarigen een stijgende lijn vertoont. ‘Hoewel het hier absoluut gezien nog om kleine aantallen jeugdigen gaat binnen het zicht van justitie, betreft het wel ernstige misdrijven met een grote impact op slachtoffer en maatschappij,’ aldus het CBS.