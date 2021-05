‘Voetbalwet ook voor aanpak ernstige wijkoverlast’

Veel gemeenten zijn volgens een evaluatie nog onvoldoende bekend met de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO). Zo is de wet ook bedoeld voor de aanpak van ernstige wijkoverlast. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) lanceert een vernieuwd kennisdossier om gemeenten te ondersteunen.

Uit de tweede evaluatie van de wet blijkt dat drie kwart van de gemeenten deze niet gebruikte in de periode 2018-2019. De wet voorziet in instrumenten om ernstige overlast te voorkomen en aan te pakken. Grote gemeenten passen hem vaker toe dan kleinere. Met name het gebiedsverbod wordt ingezet. Maar een groot aantal burgemeesters laat de wet dus links liggen.

De redenen hiervoor: gebiedsverboden in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn eenvoudiger toe te passen zijn en toepassing van de Wet MBVEO zou te ingewikkeld zijn. Maar gemeenten die er wel gebruik van maken, zijn overwegend positief.

‘Voetbalwet’ voor wijkoverlast

De wet geeft burgemeesters, officieren van justitie en strafrechters bevoegdheden om op te treden als de openbare orde en veiligheid in gevaar komen. Deze bevoegdheden kunnen voetbaloverlast en overlast bij evenementen tegengaan. Hiervan is nu minder sprake vanwege de coronamaatregelen, al zorgde de voetbalklassieker tussen Feyenoord en Ajax afgelopen weekend wel voor onrust. Met het openen van de samenleving worden beide soorten overlast weer meer relevant.

De wet zorgt daarnaast voor handvatten in de strijd tegen overlast in de wijk. ‘De wet staat bekend als de voetbalwet, maar is ook bedoeld voor de aanpak van ernstige en herhaalde overlast in wijken,’ aldus CCV-adviseur Katja Steverink. Denk aan situaties met overlastgevende jongeren, geluidsoverlast, openbare geweldpleging, openbare dronkenschap of drugsgebruik op straat. Net als strafbare vormen van overlast, zoals bij mishandeling of bedreiging.

Online kennisdossier

Het CCV maakte naar aanleiding van de evaluatie een vernieuwd online kennisdossier over de wet. Dit maakt inzichtelijk welke rol de voetbalwet kan spelen bij ordeverstoring in en om een voetbalstadion, maar dus ook in de wijk. Er is informatie te vinden over alle maatregelen die gemeenten, het OM en de rechterlijke macht kunnen inzetten. Daarbij komen ook de rollen van de KNVB, de betaaldvoetbalorganisaties en de politie aan bod.

Daarnaast is er een database met relevante jurisprudentie. Binnenkort wordt het dossier aangevuld met een tool voor advies op maat met daarbij een overzicht van de interventies die in bepaalde situaties mogelijk zijn. Het instituut ontwikkelde het dossier samen met de Rijksuniversiteit Groningen en aan de hand van input van verschillende professionals uit het werkveld.