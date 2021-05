Foto: Studyroomservice, voorbeeld van kamer in The Student Hotel Amsterdam City

Veel studenten geven aan dat het thuis studeren in coronatijd niet altijd even makkelijk is. In Amsterdam start deze week een proef waarbij studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) kunnen studeren in speciale studiekamers in een hotel. De gemeente draagt 30.000 euro bij.

Om Amsterdamse studenten tegemoet te komen kunnen zij in mei een gratis studiekamer boeken in het Student Hotel, voor een of enkele dagdelen per week, zo schrijft de gemeente. In de kamer is plek voor twee studenten. In totaal zijn er 32 studiekamers beschikbaar. Wethouder Simone Kukenheim, zorg en hoger onderwijs: ‘Veel Amsterdamse studenten geven aan dat thuis studeren behoorlijk veel stress geeft. Voor hen starten we nu met de studiekamers, zodat ze een rustige plek hebben om online colleges te volgen en opdrachten te maken. Dit verkleint de kans op voortijdige uitval en bevordert de mentale gezondheid.’

Amsterdamse pilot

De Studyroomservice is een pilot van Amsterdam Mentaal Gezond (Thrive) en de Hogeschool van Amsterdam. De gemeente draagt 30.000 euro bij om de proef, die tot end mei loopt, mogelijk te maken. Doel is om te onderzoeken hoe studenten in deze coronaperiode geholpen kunnen worden bij het studeren.

Ook de gemeente Westerkwartier is momenteel bezig ‘om op korte termijn een aantal studieplekken te bieden aan die jongeren die dat het meest nodig hebben.’ Westerkwartier werkt hiervoor samen met de bibliotheken in de gemeente en een lokale welzijnsorganisatie. De gemeente doet dit naar aanleiding van een onderzoek door jongeren.

En zo zijn er meer gemeenten bezig om bijvoorbeeld in samenwerking met de bibliotheek studieplekken te organiseren, zoals Zaanstad en de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught. De gemeente Roosendaal biedt meerdere plekken aan waar studenten gratis buitenshuis kunnen studeren.

Activiteiten en ondersteuning voor jongeren

Amsterdam organiseerde sinds het begin van de coronacrisis overigens veel activiteiten en ondersteuning voor jongeren. Zo gaat de gemeente bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid te lijf met een ‘individueel plan’ voor elke jongere die op zoek is naar werk. Ook werden er veel laagdrempelige activiteiten georganiseerd, gericht op het versterken van de mentale weerbaarheid van jongeren, zoals de hulplijn UpTalk en @ease in Amsterdam. Ook konden kinderen in de vakantie cultuuronderwijs volgen, als activiteit voor meer perspectief in coronatijd.