200 miljoen euro extra voor mentale gezondheid in coronatijd

Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een breed steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. Het pakket is onder meer gericht op jongeren en kwetsbare groepen. Een groot deel van het bedrag gaat via gemeenten naar uitbreiding van lokale initiatieven.

Vorige week maakt het kabinet bekend met een steunpakket sociaal en mentaal welbevinden te komen. In een brief van minister de Jonge en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid wordt dit verder toegelicht.

Mentaal effect coronamaatregelen

Meer aandacht voor het mentale effect van de coronamaatregelen, met name voor jongeren. Verschillende pleitbezorgers lieten de afgelopen weken met deze boodschap van zich horen. Want naast de economische effecten en de gevolgen voor de zorg, heeft de coronacrisis ook weerslag op mentaal welzijn en fysieke gezondheid. Zo waarschuwde CNV Zorg en Welzijn bijvoorbeeld recent dat door de verlenging van de lockdown de druk op het welzijn van verschillende groepen in de samenleving sterk toeneemt. Ook de Jongeren Denktank Coronacrisis deed een dringende oproep aan het kabinet en de VNG pleitte ervoor de dialoog tussen jeugd en gemeente te intensiveren.

Uitbreiding lokale initiatieven

Het kabinet stelde half december 58,8 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een Jeugdpakket. Het nieuwe steunpakket is bedoeld om de mentale gevolgen van de genomen coronamaatregelen tegen te gaan voor meerdere doelgroepen. Er komt 200 miljoen euro extra voor verschillende initiatieven die eenzaamheid tegengaan, meer sociaal contact mogelijk maken en gezonder leven bevorderen. Het pakket richt zich op jongeren en kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking of psychische problemen en eenzame ouderen, maar ook ondernemers en thuiswerkenden.

‘Er wordt vooral aangesloten bij bestaande, veelbelovende activiteiten. Een groot deel van het bedrag komt via gemeenten terecht bij lokale initiatieven zodat die uitgebreid kunnen worden.’ Een klein deel is bestemd voor landelijke maatregelen, zoals uitbreiding van de aanpak Een tegen eenzaamheid. De komende twee weken wordt het pakket met de verschillende betrokken partijen nog concreter gemaakt.

Laagdrempelige activiteiten voor jongeren

Voor de actielijn jeugd is 40 miljoen euro van de 200 beschikbaar. Voor jongeren zijn er bijvoorbeeld activiteiten om hun mentale weerbaarheid te versterken, zoals met weerbaarheidstraining, coaching en buddyprojecten. Er wordt meer geïnvesteerd in jongerenwerk en om via hulplijnen en chats met iemand in contact te komen om over hun zorgen te praten. Jongeren zouden overigens vooral behoefte hebben aan laagdrempelige ondersteuning, zoals de laagdrempelige inloop voor jongeren in Amsterdam. Ze kunnen er hun verhaal kwijt bij andere jongeren, veelal studenten die als vrijwilliger werken.

Oog voor kwetsbare groepen

Ook voor eenzame ouderen worden met 40 miljoen euro activiteiten uitgebreid die inzetten op meer contact, helpende handen en een alternatieve dagbesteding. In verschillende gemeenten volgen vrijwilligers een opleiding om coronaproof huisbezoeken af te leggen bij ouderen en eventueel extra hulp in te schakelen. Voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn of een (verstandelijke) beperking hebben, komt meer ruimte voor ambulante begeleiding, alternatieve bezigheden die structuur bieden en begrijpelijke informatie over wat wel en niet veilig is. Daarvoor is 50 miljoen euro beschikbaar.

Inzetten op gezonde activiteiten

Gemeenten krijgen ook meer ruimte om lokaal in te zetten op activiteiten waarvan bewezen is dat ze werken voor een gezonde leefstijl, schrijven De Jonge en Blokhuis. ‘Het loket gezond leven bevat honderden inzetbare interventies.’ Het kabinet wil ook extra inzetten op gezond gewicht van jongeren, onder meer via versterking van de huidige JOGG-aanpak en Gezonde School met 4 miljoen euro.

Ook andere initiatieven om gezond eten en meer te bewegen op school worden versterkt, zoals buurtsportcoaches. ‘Denk aan de allerkleinsten met een Nijntje Beweegdiploma, de Nationale Diabetes Challenge voor mensen met een chronische aandoening of ondersteuning van initiatieven zoals de ‘Ommetje app’.’

Mentale vitaliteit

Aandacht is er ook voor de mentale vitaliteit van werkend Nederland en ondernemers. Denk aan werkenden die door langdurig thuiswerken, een gebrek of overvloed aan werk kans lopen op een burn-out en andere mentale klachten. Hier wordt samen met onder meer werkgevers en vakbonden aan gewerkt.