Avondklok verlengd en steunpakket om welzijn te verbeteren

De avondklok wordt verlengd tot woensdag 3 maart 04.30 uur, maakte het kabinet gisteren bekend. Ook komt er een ‘breed pakket aan maatregelen om het welzijn van jongeren te verbeteren en volwassenen in een kwetsbare positie te ondersteunen’ in coronatijd.

De huidige avondklok wordt verlengd vanwege een mogelijke nieuwe golf van besmettingen. Op 23 februari besluit het kabinet of de maatregelen van de huidige lockdown en de avondklok worden aangepast. De avondklok wordt eerder dan 3 maart beëindigd als de ontwikkelingen rondom het virus daar reden toe geven. Dat maakte het kabinet gisterenavond bekend.

Steunpakket sociaal en mentaal welbevinden

Ook gaf het kabinet aan in te zien dat ‘het coronavirus en de maatregelen die we daartegen nemen grote impact hebben op het sociaal en mentaal welbevinden van mensen, en op hun leefstijl’. Het kabinet werkt momenteel een breed pakket aan maatregelen uit om schade bij risicogroepen te beperken.

Met onder meer lokale en landelijke activiteiten om het welzijn van jongeren te verbeteren. Net als initiatieven om volwassenen in een kwetsbare positie te ondersteunen. Met dit steunpakket wil het kabinet zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande initiatieven van gemeenten, landelijke en lokale organisaties, vrijwilligers en cultureel ondernemers. Het kabinet komt op korte termijn met een verdere uitwerking van het pakket.

Burgemeesters hebben begrip

Het Veiligheidsberaad heeft begrip voor de verlenging van de avondklok. Maar de 25 burgemeesters willen binnenkort wel weten wat nou precies de bijdrage van het instellen van een avondklok is geweest op het laten dalen van de besmettingscijfers, zegt beraadsvoorzitter Hubert Bruls. Lang niet alle burgemeesters waren vóór een avondklok. Volgens Bruls moeten ze nu erkennen dat de maatregel wel functioneert: er zijn na 21.00 uur duidelijk minder mensen op straat en er is minder bezoek thuis.

Over het algemeen loopt het met de naleving van de maatregelen ook goed. ‘Daarom snappen we dat het kabinet dit verlengt, ook al vanwege de dreiging van de Britse variant van het virus. Maar om de mensen te blijven motiveren, is het wel nodig dat we het effect ervan gaan zien.’

Bezoekbeperking

Justitieminister Grapperhaus was maandag namens het kabinet bij de onlinevergadering van het beraad. De burgemeesters drongen er bij hem op aan om te kijken naar de bezoekbeperking, zodra er coronamaatregelen versoepeld kunnen worden. Veel burgemeesters horen dat hun inwoners daar meer last van hebben dan van de avondklok, zeker nu het ’s avonds zo hard vriest. Bruls: ‘Er is natuurlijk geen enkele maatregel die we leuk vinden. Iedereen snakt naar een versoepeling. Dat mensen de bezoekbeperking zo erg vinden, bewijst misschien wel dat het echt nodig was, dat velen toch nog met te veel mensen bij elkaar kwamen.’