Lockdown vraagt om extra investeringen in welzijnssector

CNV Zorg en Welzijn waarschuwt dat door de verlenging van de lockdown de druk op het welzijn van verschillende groepen in de samenleving sterk toeneemt, en dat het kabinet daarom extra moet investeren in de welzijnssector. Gemeenten moeten volgens de vakbond voldoende middelen krijgen om de tekorten in de Jeugdzorg en bij welzijnsorganisaties op te lossen.

Gisterenavond maakte het kabinet in een persconferentie bekend dat de huidige lockdown wordt verlengd, omdat nieuwe varianten van het coronavirus snel terrein winnen in Nederland. CNV Zorg en Welzijn geeft in een reactie aan begrip te hebben voor de verlenging. Maar ondertussen nemen de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg nemen toe, dreigt er armoede bij gezinnen waarvan de kostwinners hun baan verloren hebben en de zorg voor jeugdigen en kinderen die met vaak zware problemen kampen is ontoereikend geworden, aldus de vakbond.

Voorzitter Zorg en Welzijn Anneke Westerlaken stelt dat het niet zo kan zijn dat de gezondheidscrisis met strenge maatregelen wordt beteugeld en dat daarmee een welzijnscrisis wordt gecreëerd. ‘Die nog veel langer duurt en misschien wel moeilijker is op te lossen.’

Decentralisatie

‘Het kabinet moet daarom naast de verlengde strenge maatregelen óók zorgdragen voor de sectoren die deze welzijnscrisis te lijf moeten gaan,’ aldus de vakbond. ‘Op die sectoren is bij de decentralisatie sterk bezuinigd, waardoor ze niet opgewassen zijn tegen de golf van problemen die op hen afkomt.’

Investeren

Daarom roept CNV op tot investeren om wachtlijsten in de GGZ te bekorten, gemeenten voldoende middelen te geven om de tekorten in de Jeugdzorg en bij welzijnsorganisaties op te lossen en beter zorg te dragen voor armoedebestrijding. ‘Alleen dan wordt Nederland na de coronacrisis écht gezond.’