‘Schaats- en carnavalsweekend goed verlopen’

Het schaats- en carnavalsweekend is, onder meer met het oog op het coronavirus, goed verlopen. Dat vindt het Veiligheidsberaad, dat hierover zondag een verklaring gaf. Het winterse weer, waarbij mensen op pad gingen om te schaatsen en te sleeën, zorgde op sommige locaties voor drukte.

Burgemeesters hielden hun hart vast omdat ze dit weekend een te grote toeloop van schaatsers verwachtten op meren, plassen, vijvers en grachten. Voor het weekend werden massaal boetes uitgedeeld aan schaatsers die zich niet aan de coronaregels hielden. Maar volgens het Veiligheidsberaad konden gemeenten op tijd maatregelen nemen, zoals het afsluiten van wegen en parkeerplaatsen.

Carnaval

Op enkele locaties in Limburg kwamen toch te veel carnavalsvierders bijeen. Zo verzamelden zich zo’n 250 mensen op het Vrijthof in Maastricht. Ook in Heerlen, Sittard en Roermond was er wat toeloop van deels verklede en geschminkte mensen. Maar ‘dit leidde niet tot excessen’, volgens het Veiligheidsberaad.

Later op de dag stuurden politie en boa’s wel carnavalsvierders in Tilburg naar huis. In het centrum was het zo druk dat de coronamaatregelen niet kunnen worden nageleefd, twitterde de politie, die mensen opriep vooral thuis carnaval te vieren. Ook werd een carnavalsfeest stilgelegd in het Zeeuwse Kloosterzande. In en bij het café waren bijna honderd mensen feest aan het vieren.

Logisch

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, vindt het logisch dat veel mensen naar buiten gingen. ‘Ze willen in deze tijd even de zinnen verzetten in de gezonde buitenlucht. Gelukkig gebeurde dat grotendeels verantwoord, zodat de drukte beheersbaar bleef in de natuurgebieden en op ijsbanen. Waar nodig namen burgemeesters maatregelen tegen de drukte. Mooi dat Nederland hiervan heeft genoten. We gaan de komende week alweer richting voorjaarstemperaturen. Daar zullen veel Nederlanders ook blij mee zijn.’

Kwetsbare groepen

Vandaag willen de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio met justitieminister Grapperhaus praten over groepen mensen die in deze coronatijd extra kwetsbaar zijn. In het bijzonder de positie van jongeren komt aan de orde. Het Veiligheidsberaad bespreekt wat de burgemeesters samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kunnen doen. Ook bespreekt het Veiligheidsberaad de stand van zaken rondom de strenge coronamaatregelen van dit moment.