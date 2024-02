Extra maatregelen voor toename carnavalsvierders

Steden waar carnaval groots wordt gevierd, zien de laatste jaren een toename van het aantal bezoekers. Zo is het in Maastricht, Tilburg en Breda steeds drukker, komt naar voren uit een rondgang van het ANP. De gemeenten treffen daarom extra maatregelen om de hossende carnavalsvierders voldoende ruimte te kunnen bieden.

In Maastricht was het vorig jaar op bepaalde momenten op sommige plekken te druk. Hoewel de gemeente geen exacte cijfers heeft van het aantal bezoekers, waren er naar schatting zo’n 20 tot 30 procent meer feestgangers dan voor de coronacrisis. ‘Met name op vrijdag en zondag is het druk in de stad,’ zegt een woordvoerder. Daarom gelden dit jaar maatregelen die voor meer ruimte moeten zorgen, zoals het plaatsen van bierwagens of eetkramen op andere plekken, een parkeerverbod voor fietsen in kleine straatjes en extra regels voor grote carnavalskarren.

Meer hekken

Ook in Tilburg, tijdens carnaval de Kruikenstad genoemd, ziet de gemeente dat het de afgelopen twee jaar drukker is geworden. ‘De verwachting is dat deze lijn dit jaar ook doorzet,’ zegt een woordvoerster. Daarom staan er onder meer hekken om de pleinen en zijn er dit jaar extra toiletvoorzieningen en afvalplekken. In Breda (Kielegat) neemt het aantal carnavalsvierders ook toe. Daarom wordt bijvoorbeeld de drukte gespreid door meer feestpleinen in te richten, meldt een woordvoerster van de gemeente.

Oeteldonk

Ook het carnaval in Den Bosch (Oeteldonk) is populair. ‘We zien dat het op sommige dagen, met name zaterdag en zondag, zeer druk is in bepaalde gebieden,’ zegt een woordvoerder van de gemeente. Daarom werden vorig jaar bepaalde gebieden uit voorzorg afgezet om de drukte beheersbaar te houden. Ook dit jaar zijn er maatregelen. Een speciale adviesgroep, met onder meer de gemeente, de Oeteldonksche Club, horeca en bewoners, gaat kijken hoe ‘het unieke carnaval van Oeteldonk kan blijven bestaan’.

Gezellig druk

In Eindhoven (Lampegat) is het volgens een woordvoerder ieder jaar ‘gezellig druk’ met bezoekers van binnen en buiten de stad. Met name op zaterdag – de dag van de optocht – worden de bezoekersstromen goed in de gaten gehouden.

Dreigingsniveau

Sinds december heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het dreigingsniveau verhoogd waardoor de kans op een aanslag ‘reëel is’. Daarom zet het Limburgse Sittard extra blokkades neer in de stad, laat een woordvoerster weten. Breda en Den Bosch zetten al maximaal in op veiligheid, Maastricht en Eindhoven doen hierover geen mededelingen.