Gezonder eten in gemeentehuizen

De gemeenten Arnhem, Medemblik, Vlaardingen en Waalwijk werken aan een gezonder voedingsaanbod in de kantine. Ze willen de keuze bieden voor gezond eten en drinken. De ambitie is dat alle gemeenten die aangesloten zijn bij Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) in 2025 ook voor de eigen werknemers deze inspanning leveren.

Begin februari ondertekenden de vier gemeenten samen met JOGG, het Voedingscentrum, cateraars Vitam en Appèl de ambitie om te werken aan een gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen. Werknemers krijgen zo de keuze voor gezond eten en drinken op de werkvloer. ‘Door in te zetten op bewustwording en aandacht voor beweging, gezonde voeding, ontspanning en stress worden werknemers gestimuleerd om gezonder te leven,’ zo schrijft JOGG, een samenwerkingsverband van overheid en levensmiddelenindustrie.

Gezonde ambitie

Ieder jaar moeten er meer van de circa 170 aangesloten gemeenten een gezonder en duurzamer voedingsaanbod in het gemeentehuis hebben. Het doel is dat in 2025 alle JOGG-gemeenten aan de slag zijn met de eigen menukaart. ‘In 2025 moet 75 procent van de gemeentelijke bedrijfskantines het niveau zilver hebben bereikt.’ Zo’n ‘zilveren’ kantine geeft volgens het Voedingscentrum ‘veel ruimte aan de betere keuze’. Betere keuzes zijn Schijf van Vijf-producten én dagkeuzes buiten de Schijf van Vijf.

Het uitgestalde aanbod bestaat voor minstens 60 procent uit betere keuzes, net als de snacks in automaten. Ook de uitstraling van de kantine of bedrijfsrestaurant moet verleiden tot een gezondere keuze en er wordt groente of fruit aangeboden.

In de praktijk zal er op basis van de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum worden gewerkt. Gemeenten gaan in gesprek met hun bedrijfscateraar om het aanbod aan te laten sluiten op de richtlijn. Zij kunnen gemeenten vanuit hun ervaring en deskundigheid adviseren en laten zien welke verbeterstappen mogelijk zijn, aldus JOGG.

Hulpmiddelen

Het Voedingscentrum heeft veel informatie beschikbaar waarmee de betrokken partijen zien hoe ze ervoor staan en welke stappen ze nog kunnen zetten voor een gezonder aanbod. Voor monitoring is de online Kantinescan beschikbaar. JOGG heeft adviseurs beschikbaar die ondersteuning op locatie bieden bij de implementatie van de richtlijn. Aansluiting bij de JOGG-aanpak is overigens gratis. De jaarlijkse bijdrage verviel met ingang van dit jaar.

De betrokken organisaties zullen ook voorbeelden delen, ‘zodat steeds meer gemeenten aan de slag gaan met een gezonder aanbod’.

Nationaal Preventieakkoord

De VNG ondersteunt deze ambitie. ‘De overheid is niet alleen werkgever, maar vervult ook een voorbeeldfunctie. We laten zien dat een gezonde omgeving heel vanzelfsprekend is.’ In het Nationaal Preventieakkoord is opgenomen dat de VNG gemeenten stimuleert om het voedingsaanbod in gemeentehuizen gezonder te maken. Een gezonde kantine kan onderdeel zijn van een lokaal preventieakkoord. Het Ondersteuningsteam lokale preventieakkoorden van de VNG weet hier meer over.