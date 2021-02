De VVV voor iBurgerzaken: Verbeteren, Verrijken en Vooruitdenken

We willen en kunnen iBurgerzaken nog elke dag een beetje beter maken. Dit doen we door iBurgerzaken te blijven Verbeteren, Verrijken én Vooruitdenken. Dat is onze nieuwe positionering.

Zoals bekend is de gemeente Waalwijk in 2014 als eerste gemeente live gegaan met iBurgerzaken en was dat met de eerste drie apps. Inmiddels zijn we 6,5 jaar verder en is vrijwel alle functionaliteit in iBurgerzaken beschikbaar. De applicaties iDocumentcreatie, iVerblijfsobject en iBijhouding zijn hier mooie voorbeelden van. Dus nu de applicatie in de volle breedte is ontwikkeld gaan we onze focus verleggen naar de VVV voor Burgerzaken. Met als doel: het beter maken van de applicatie.

De eerste en meest belangrijke V is Verbeteren

50 procent van onze ontwikkelcapaciteit zetten we sinds vorige maand al in op het verbeteren van bestaande functionaliteit. Hierbij baseren we ons op de input van jullie die binnen is gekomen vanuit marktsignalen, incidenten en verschillende werkgroepen. Per release pakken we verschillende apps beet en voeren we concrete verbeteringen door. Denk hierbij aan:

Nieuwe risicoprofielen voor verhuizing

Het aanpassen van processen en schermen van iBurgerzaken

Verbeteringen in de Huwelijkskalender

De tweede V gaat over Verrijken

Hoe kunnen we de wereld van Burgerzaken nog mooier maken? Aanvullende functionaliteit waar door jullie om wordt gevraagd. Soms vanuit specifieke eisen vanuit een aanbesteding en soms vanuit kwartiermakersgroepen. Dit betreffen dan geen verbeteringen van bestaande functionaliteiten, maar juist een verbreding van de applicatie. Denk hierbij aan:

De ontwikkeling van klantschermen

Beveiligde e-mailfunctionaliteit

De aansluiting op de MijnOverheid Berichtenbox.

25 procent van onze ontwikkelcapaciteit zetten we in om nieuwe functionaliteiten toe te voegen aan iBurgerzaken.

De derde en laatste V gaat over Vooruitdenken

Hoe ziet de wereld van iBurgerzaken eruit over 5 jaar? Geen idee, maar we zien wel waar het naartoe beweegt. Denk hierbij aan:

De burger zal meer regie krijgen over zijn gegevens, de online identiteit wordt steeds belangrijker en de dienstverlening gaat van proces- naar eventgedreven.

We gaan inzetten op de ketendienstverlening. Koppelingen tussen iBurgerzaken en partijen als woningcorporaties, verloskundigen, notarissen en advocaten.

25 procent van onze ontwikkelcapaciteit zetten we in om te innoveren en onze toekomstdroom te verwezenlijken.

Waar we met de eerste twee V’s werken aan concrete plannen houdt de derde V zich bezig met ideeën voor de toekomst. Ik kan hier nu nog geen planning aan koppelen, maar wat ik wel weet is dat we deze kant op bewegen. Net zo ambitieus als we 7 jaar geleden met iBurgerzaken zijn gestart.

Van droom naar werkelijkheid

De droom wordt werkelijkheid

De belangrijkste ontwikkelingen waar we de komende 5 jaar mee te maken krijgen zijn:

De maatschappelijke ontwikkelingen, ofwel voor de zelfredzaamheid van de burger;

De wetgever en vooral de impact van identiteit (Europees niveau) en regie op eigen gegevens;

De technologie waarbij de mobiele mogelijkheden centraal staan.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben we samen met onze grote gemeenten vertaald naar ons toekomstmodel voor de dienstverlening van burgerzaken. Een droombeeld dat de komende 5 jaar werkelijkheid gaat worden. Gezien vanuit de burger en de gebruiker, vanuit de onderwerpen: gegevens, identiteit en vooral de burgerzaken dienstverening. Dit toekomstmodel geven we hieronder weer, klik erop voor een grotere versie.