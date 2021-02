Online geboorteaangifte vanuit het kraambed

Nieuwbakken ouders kunnen in Ede vanuit het kraambed digitaal aangifte doen van hun pasgeboren kindje. ‘Vaders hebben wel iets beters te doen dan in de rij staan bij burgerzaken,’ vindt Henk van den Boom, afdelingsmanager publiekszaken bij de gemeente.

Wettelijke verandering

Door een nieuw besluit zijn per 1 januari enkele regels onder de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand aangepast. Zo mogen gemeenten geboorteaangifte nu ook aanbieden via het digitale loket. Verplicht is dit niet: gemeenten bepalen zelf of en wanneer zij hier uitvoering aangeven.

Nieuw is dat de aangever de geboorteakte niet meer met een ‘natte handtekening’ hoeft te ondertekenen. Ook nieuw: bij een digitale aangifte moet een arts of verloskundige een verklaring afgeven voor de ambtenaar van de burgerlijke stand: dit om aangiftefraude tegen te gaan.

Ede wil het kersverse ouders zo makkelijk mogelijk maken hun pasgeboren kindje aan te geven. ‘Al in 2007 hebben wij daarom een geboorteloket geopend in Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV),’ blikt Henk terug. ‘Helaas moesten we dit loket vanwege bezuinigingen in 2014 opheffen.’

Digitale geboorteaangifte

Samen met PinkRoccade Publiekszaken werd vervolgens naar oplossingen gezocht. Dit resulteerde in iGeboorte+. Daarmee kunnen ouders in Ede digitaal aangifte doen via een link op de website van de gemeente. Ze geven daarbij aan waar het kind geboren is, waarna een digitale, beveiligde uitvraag naar het ziekenhuis uitgaat voor akkoord.

‘We zijn hier vanaf april 2020 mee begonnen, toevallig bij de start van de coronacrisis. Het kwam natuurlijk héél goed uit dat mensen niet naar het stadhuis hoefden te komen. Ook met het oog op de toekomst is het een fantastische stap. Het biedt alle partijen grote voordelen.’

Voor alle ouders

Lang was de service alleen gericht op de ziekenhuisomgeving. Om álle ouders de kans te geven hun pasgeboren kindje digitaal aan te geven, werd contact gelegd met de zeven grote verloskundigenpraktijken in Ede. Die reageerden positief.

Ouders blijken razend enthousiast. ‘Niemand zit te wachten op een gang naar het gemeentehuis binnen drie dagen, terwijl je het liefst bij je gezin bent. Bovendien kun je samen aangifte doen. Dat is niet alleen een bijzonder moment, het levert ook minder naamfouten op. Ouders voeren immers zelf de naam van het kind in en checken wel drie keer of ze het goed hebben gedaan. Zien wij iets geks, dan maken we hen erop attent. Zo verbetert dus de kwaliteit van de registraties,’ merkt Henk op.

‘Ook voorkom je wat je in het verleden nog weleens zag: dat een vader van de zenuwen de naam verkeerd schreef, en een uur later terug kwam om dit recht te zetten. Trouwens, met de nieuwe regeling per 1 januari hoeven ouders de akte niet meer te ondertekenen. De jeu van het ondertekenmoment is er dus af. Waarom zou je dan nog naar het gemeentehuis komen?’

Betere dienstverlening

Henk vindt de betere dienstverlening bij geboorten het belangrijkste voordeel van de online geboorteaangifte. ‘Dat het voor ons als gemeente efficiënter en goedkoper is, is mooi meegenomen. Nu kunnen ouders 24/7 aangifte doen en kunnen wij de digitale aangifte afhandelen wanneer het ons het beste uitkomt. De geboorteaangifte is bovendien vooringevuld, dus sneller te verwerken. Vanuit de bedrijfsvoering is deze digitale werkwijze dus ideaal.’

Ede ervaart een aanzienlijke werkdrukvermindering en tijdbesparing. ‘De verwerkingstijd van een digitale aangifte is bovendien aanzienlijk korter. Bij 2400 geboorten op jaarbasis scheelt het ons circa 280 uur. Sommige medewerkers vinden deze ontwikkeling jammer, omdat de geboorteaangifte een van de leukere dingen aan het loket is. Ook al is dat sentiment begrijpelijk, het gaat natuurlijk om de beste dienstverlening voor de ouders.’

Minder druk

De tijd die overblijft, levert niet automatisch financieel voordeel op. ‘We steken die tijd in andere zaken die net zo belangrijk zijn, zoals ID-fraude tegengaan en kwaliteitsverbetering van gegevens. Aangiftes die nu nog via de balie gaan, betreffen waarschijnlijk de complexere zaken. Die kunnen we nu rustig uitzoeken, met minder druk van wachtende klanten. We hopen dat uiteindelijk nog maar 5 procent van de geboorteaangiftes via de balie gaat, en de rest lekker vanuit huis of ziekenhuis.’

Meer informatie