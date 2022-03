Waterschapsland en Segment gaan samenwerking aan 

Waterschapsland en opleidingsinstituut Segment slaan de handen ineen voor een compleet juridisch cursusprogramma voor professionals in de waterschapwereld.

Eind 2021 is Michiel de Groote, oprichter van Waterschapsland en juridisch adviseur/docent, met Nico van Dijk, directeur van Segment, overeengekomen om een exclusieve samenwerking aan te gaan.

Enige specifieke opleider

Waterschapsland, dat zich primair richt op juridische cursussen en trainingen voor professionals bij waterschappen en hoogheemraadschappen, bestaat sinds 2021. De organisatie is de enige opleider in Nederland die zich uitsluitend richt op de waterschapwereld. Met een klein team van professionals leveren zij unieke en concrete leerinterventies voor medewerkers binnen de waterschappen.

De cursussen zijn met name geschikt voor juristen, maar ook vergunningverleners, handhavers, projectleiders en beleidsmedewerkers kunnen hier kennis opdoen. Alle docenten en trainers zijn zelf werkzaam in de waterwereld en zij volgen de ontwikkelingen en de rechtspraak op de voet. Hierdoor zijn de cursussen altijd actueel en toepasbaar op de eigen praktijk.

Verantwoordelijk voor organisatie

Segment geeft al meer dan 25 jaar opleidingen, trainingen en cursussen aan vrijwel alle gemeenten, de rijksoverheid, de waterschappen en andere publieke organisaties. Klanten waarderen Segment al jaren om de kwalitatieve scholingen en de persoonlijke benadering. Segment gaat zorgdragen voor de backoffice en organisatie van de cursussen in de open inschrijving en in company.

Segment-directeur Nico van Dijk is enthousiast over de samenwerking: ‘De ervaren docenten van Waterschapsland beschikken over enorm veel expertise op het gebied van het waterrecht. Hierdoor kunnen wij onze cursisten voorzien van de best mogelijke kennis over het waterrecht.’ Michiel de Groote vult aan: ‘Ik ken Segment al heel lang en ik ben blij dat Waterschapsland kan aansluiten bij deze goed georganiseerde en ervaren speler.’

Trainingen op maat

Momenteel worden de cursussen ingepland voor het eerste kwartaal 2022. Het is ook mogelijk om verschillende cursussen en trainingen in company te organiseren. Deze worden op maat gemaakt.

